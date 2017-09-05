Bitcoin'de sert düşüş

En popüler dijital paralar arasında yer alan bitcoin Çin'den gelen yasağın etkisiyle sert düştü. Çin Merkez Bankası (PBOC) Pazartesi günü dijital para arzına sert bir düzenleme getirdiğini duyurdu.

PBOC'nin internet sitesi üzerinden Pazartesi günü yapılan açıklamada, dijital paraların halka arzına ilişkin soruşturmaların tamamlandığı ve gelecekte gerçekleştirilecek halka arzların sert bir şekilde cezalandırılacağı ifade edildi. PBOC, halihazırda tamamlanmış olan halka arzları da yasa ihlali nedeniyle cezalandıracak.

Yapılan açıklamada ödeme fon toplanan yatırımcılara paralarının geri ödeme yapılacağı söylendi. Bununla birlikte yatırımcılara geri ödemenin nasıl yağılacağına ilişkin detay verilmedi.

Bitcoin, yükselişini sürdürerek 1 Eylül'de gün içi işlemlerde 4,921.44 dolara kadar tırmanmasının ardından sert düşerek 4,100 doların altını gördü. Salı günü 4,098.90 dolara kadar çekilen dijital para, TSİ 09:40'ta 4,207.57 dolar seviyesinden işlem gördü. Sanal paranın geçtiğimiz hafta Cuma gününden bu yana kaybı yaklaşık yüzde 14.5 oldu.