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    Bitcoin'de büyük tehlike: Telefondan girenler dikkat!

    Hürriyet Haber
    24.12.2017 - 12:56 | Son Güncelleme:

    Bitcoin her geçen gün popülerleşiyor, ülkemizde de ilgi görüyor. Ancak bitcoin beraberinde büyük bir güvenlik riskini de getiriyor. Bitcoin'lerin saklandığı cüzdan uygulamalarının bazıları var ki gerçekten de büyük tuzak!

    Lookout isimli güvenlik firması bünyesinde çalışan güvenlik araştırmacıları tarafından tespit edilen üç sahte bitcoin cüzdan uygulaması 20.000 kereden fazla indirilmiş.

    Bitcoin mining, Blockchain Bitcoin Wallet – Fingerprint ve Fast Bitcoin Wallet isimli bu üç uygulama Google‘a bildirilmesinin ardından hızlıca Google Play Store üzerinden kaldırıldı.

    Geçtiğimiz haftalarda App Store‘da sahte ethereum cüzdanı uygulaması tespit edilmiş ve Apple tarafından marketten kaldırılmıştı. Tahmini olarak 3.000 kullanıcının indirdiği uygulama, ethereum çalıyordu.

    Bitcoinde büyük tehlike: Telefondan girenler dikkat

    Bitcoin ve diğer kripto paraların popülerleşmeye başladığı günlerde bu tarz sahte uygulamalar tüm kripto paralarınızın çalınmasına neden olabilir. Bu nedenle mobil cüzdan kullanmak istiyorsanız, güvenilir ve bilinen mobil cüzdanlardan şaşmayın.

    Etiketler: sanal para , bitcoin ne kadar
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