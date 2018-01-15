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‘Bitcoin’de bilinirlik yüksek, güvenilirlik düşük

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 13:56 | Son Güncelleme:

Online araştırma şirketi DORinsight, 500 kişi ile gerçekleştirdiği Bitcoin Araştırması’nda dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Araştırmaya göre katılımcıların büyük bir kısmı Bitcoin’i biliyor, ancak güvenilir bulmuyor.

DORinsight tarafından “Bitcoin Araştırması” gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında katılımcılara, “Bitcoin’in ne olduğu hakkında bir fikriniz var mı?” diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 80’i “Evet var, gelişmeleri takip ediyorum” yanıtını verirken “Hayır yok, ilgilenmiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 20 oldu.

Araştırma çerçevesinde katılımcılara “Sanal para birimi Bitcoin’i günlük hayatınızda kullanır mısınız?” diye sorulduğunda, katılımcıların yüzde 55’i “Hayır kullanmam, güvenilir olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 45’i ise “Evet kullanırım, dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak gerekiyor” şeklinde cevap verdi.

Etiketler: ethereum , btc , eth
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