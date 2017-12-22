Bitcoin ve Litecoin son fiyatları ne oldu?

Bitcoin'de düşüş trendi tam gaz devam ediyor. 20 bin doları aşarak rekor kıran bitcoin bu kez düşüşe geçti. Özellikle dünden bu yana hızla değer kaybeden bitcoin'de kayıp 3 bin doları aştı. Ethereum'da da durum çok farklı değil ve bir gece 150 dolarlık bir kayıp söz konusu. Peki bitcoin nereye gidiyor? İşte bitcoin'in günlük, haftalık ve aylık seyri...





Bitcoin'in günlük seyri: Sert düşüş dikkat çekici







Bitcoin'in haftalık seyri







Ve bitcoin'in aylık seyri...



Litecoin ise bu sabah saatlerinde 276 dolardan işlem görüyor.