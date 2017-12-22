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    Bitcoin ve Litecoin son fiyatları ne oldu?

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 08:20 | Son Güncelleme:

    Bitcoin ve litecoin fiyatları şu sıra oldukça dalgalı. Sanal paraların babası olarak görülen ve yoğun ilgi gören bitcoin haftanın son gününe düşüşle başlarken litecoin ise minik bir yükselişle güne başladı.

    Bitcoin'de düşüş trendi tam gaz devam ediyor. 20 bin doları aşarak rekor kıran bitcoin bu kez düşüşe geçti. Özellikle dünden bu yana hızla değer kaybeden bitcoin'de kayıp 3 bin doları aştı. Ethereum'da da durum çok farklı değil ve bir gece 150 dolarlık bir kayıp söz konusu. Peki bitcoin nereye gidiyor? İşte bitcoin'in günlük, haftalık ve aylık seyri...

    Bitcoin ve Litecoin son fiyatları ne oldu
    Bitcoin'in günlük seyri: Sert düşüş dikkat çekici

    Bitcoin ve Litecoin son fiyatları ne oldu

    Bitcoin'in haftalık seyri

    Bitcoin ve Litecoin son fiyatları ne oldu

    Ve bitcoin'in aylık seyri...

    Litecoin ise bu sabah saatlerinde 276 dolardan işlem görüyor.

    Etiketler: bitcoin ne kadar , litecoin ne kadar
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