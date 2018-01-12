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Bitcoin ve ethereum düşmeye devam ediyor!

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 07:11 | Son Güncelleme:

Bitcoin ve ethereum bu sabaha yine düşüşle başladı. Ethereum bu sabah 1214 dolardan işlem görürken, bitcoin ise 13 bin 754 dolar seviyelerinde... Peki ethereum ve bitcoin'de düşüş sürecek mi?

ethereum ve bitcoin düşüşünü bu sabah da sürdürüyor. Ethereum haberi hazırladığımız 07:00 sularında 1212 dolardan işlem görürken, bitcoin ise 13 bin 784 dolar seviyelerinde seyrediyor. Bitcoin'in haftalık seyrine baktığımızda düşüşün yılbaşından bu yana sürdüğü dikkat çekiyor, ufak yükselişler olsa da genel tabloda bitcoin'de işler iyi gitmiyor. 

Bitcoin ve ethereum düşmeye devam ediyor

Ethereum ise dalgalı bir seyirde. 10 Ocak 04:00 sularında 1400 dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kıran ethereum, rekor kırdığı seviyeden oldukça uzakta. 1211 dolardan işlem gören ethereum'un bugün yükselişe geçmesi bekleniyor.

Bitcoin ve ethereum düşmeye devam ediyor


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