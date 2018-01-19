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Bitcoin ve ethereum birlikte düşüyor!

Hürriyet Haber
19.01.2018 - 07:35 | Son Güncelleme:

Ethereum ve bitcoin Cuma gününe de düşüşle başladı. Haberi hazırladığımız 07.30 sularında ethereum 1000 dolar seviyelerinde seyrederken, bitcoin ise 11 bin 46 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin ve ethereum için düşüş trendi sürüyor. Yeni yılın ilk gününden bu yana kendini toparlayamayan bitcoin geçtiğimiz günlerde 9500 dolara kadar düşerken, bu noktadan sonra toparlayıp bu sabaha 11 bin 45 dolar seviyelerinden başladı. Ethereum'da ise bitcoin'dan farklı bir durum yok ve düşüş sürüyor. Düne göre yüzde 1.75 kayıpla güne başlayan ethereum 1000 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Şimdi isterseniz bitcoin ve ethereum'un haftalık seyirlerine beraber bakalım:
Bitcoin ve ethereum birlikte düşüyor
Ethereum'un haftalık seyri

Bitcoin ve ethereum birlikte düşüyor
Bitcoin'in haftalık seyri

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