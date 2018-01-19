Bitcoin ve ethereum birlikte düşüyor!

Bitcoin ve ethereum için düşüş trendi sürüyor. Yeni yılın ilk gününden bu yana kendini toparlayamayan bitcoin geçtiğimiz günlerde 9500 dolara kadar düşerken, bu noktadan sonra toparlayıp bu sabaha 11 bin 45 dolar seviyelerinden başladı. Ethereum'da ise bitcoin'dan farklı bir durum yok ve düşüş sürüyor. Düne göre yüzde 1.75 kayıpla güne başlayan ethereum 1000 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Şimdi isterseniz bitcoin ve ethereum'un haftalık seyirlerine beraber bakalım:



Ethereum'un haftalık seyri





Bitcoin'in haftalık seyri



