Bitcoin telefonunuza zarar verip çatlatabilir, dikkat!

Sekiz senedir kullanımda olan Bitcoin, bu sene değerindeki yaklaşık yüzde 2.000'lik artış sonrasında ilgi odağı oldu. Bitcoin'in yanında diğer dijital para birimlerinin değerinde de artış gözlendi. Bu yüzden mümkün olan her yerde, hatta kendine ait olmayan kaynaklar üzerinde dijital para madenciliği yapıldığına rastlıyoruz.

Geçmişte The Pirate Bay gibi web sitelerinin ziyaretçilerin PC'sinde sessizce madencilik kodları çalıştırdığını öğrenmiş ve sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise benzer bir duruma Android için geliştirilen bir zararlıda rastlandı. Zararlı sadece dijital para birimi Monero'nun madenciliğini yapmakla kalmıyor, bol sayıda reklam da gösteriyor ve cihazınızı DDoS saldırılarının bir parçası haline getiriyor. Kısa mesajları haberiniz olmadan değiştiren uygulama, paralı hizmetlere de yerinize üye oluyor.





Kaspersky Lab'in kapsamlı raporuna göre Trojan.AndroidOS.Loapi, bazı uygulamalarla, web tarayıcısında gösterilen reklamlarla veya SMS ile gönderilen istenmeyen mesajlarla geliyor. On parmağında on marifet olan uygulama, yetenekleri nedeniyle Kaspersky'ye göre eşsiz.

Firma, yapılan testlerde sadece iki gün sürekli olarak madencilik yapılmasının telefonun pilinin şişmesine neden olduğunu, bunun da telefonun kabuğunu çatlattığını keşfetti. Her telefonda böyle bir durumun yaşanacağından emin değiliz ancak fiziksel hasar, dikkat edilmesi gereken bir konu. Bu yüzden garip görünümlü uygulamaları indirirken her zaman olduğu gibi çok dikkatli olmanızda fayda var.



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