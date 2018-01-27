Bitcoin 'server'ı çaldılar

İşyeri sahibi Yunus Emre Asan, güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlığı polise bildirdi. Hırsızların 450 bin lira değerindeki elektronik eşyalar arasında, sanal para ‘bitcoin’ sunucusu (server) olarak kullanılan 40 bin dolarlık 2 bilgisayarı da çaldıkları ortaya çıktı.



Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen Sakarya Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığı 33 yaşındaki R.A. ile 28 yaşındaki V.A.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan araştırma sonrasında şüphelilerin, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde oldukları belirlendi. Polis, hırsızlıktan 4 gün sonra düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı. Hırsızlıktan çok sayıda kayıtları olan R.A. ve V.A. Sakarya’ya getirildi.



