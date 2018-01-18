Bitcoin resmen çakıldı

Bitcoin, Bloomberg tarafından derlenen fiyatlara göre Çarşamba günü 17:00'den beri yüzde 2 düşerek 00:00'da 11,145 dolardan işlem gördü. Kripto para, Çarşamba günkü işlemlerde 9,185 dolara kadar geriledi.

Önemli sanal paralardan Ethereum yüzde 5.2 deeğr kaybederek Bitstamp fiyatlarına göre 992 dolardan alıcı buldu. Ethereum 13 Ocak'ta kaydedilen 1,420 dolarlık rekorunun yüzde 30 altında bulunuyor.

Bitcoin fiyatları 10,766 dolar ile 11,797 dolar arasında işlem görerek yüzde 10 dalgalandı. Piyasa değeri en yüksek sanal para Bitcoin, 19,511 dolarlık 18 Aralık 2017 rekorunun yüzde 43 altında bulunuyor.

Bir haftada yüzde 17 gerileyen Bitcoin, 2018'de yüzde 22 değer kaybetti.

CME'de işlem gören 26 Ocak vadeli Bitcoin kontratları, 550 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 1.7 artarak 11,130 dolara tırmandı. Bir önceki seasın toplam işlem hacmi 2,657 kontrat idi. CME'de işlem gören kontratlar beş Bitcoin temsil ediyor.

Cboe'de işlem gören 14 Şubat vadeli Bitcoin vadeli kontratları, 3,273 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 2.8 artıda 11,120 dolara yükseldi. Bir önceki seansın tamamında işlem hacmi 9,230 kontrat oldu. Cboe'de işlem gören kontratlar bir Bitcoin'u temsil ediyor.

Önde gelen diğer dijital paralardan Ripple, yüzde 0.8 artıda 1.35 dolara yükseldi. Litecoin ise yüzde 4.6 gerileyerek 184.63 dolara geriledi.