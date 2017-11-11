Bitcoin resmen çakıldı

Son günlerde çatallanma tartışmaları ile gündeme gelen Bitcoin'de Çarşamba akşamı görülen zirve seviyesinden sonra hızlı bir gerileme görülüyor.

Çarşamba akşamı bir Bitcoin'in değeri 7 bin 817 dolar seviyesine kadar yükselirken, bugün 16:30 itibariyle kripto paranın değeri 6 bin 734 dolarlara kadar geldi. Böylelikle Bitcoin 44 saatte bin dolardan daha fazla değer kaybetti.

Kasım ayında kapasite konusu ile ilgili olarak yeni bir çatallanma gündeme gelmiş, sonrasında bu çatallanmanın ertelendiği açıklanmıştı.

BusinessHT'nin haberine göre Bitcoin, geliştiriciler tarafından yaklaşık olarak 16 Kasım'da uygulamaya konacağı belirtilen “SegWit2x” isimli güncelleme riski ortadan kalkmıştı.

Güncellemenin iptal edildiğinin açıklaması sonrasında sanal paraya yeni rekorlar gelmişti.

SegWit2x güncellemesi, Bitcoin'in iki ayrı birime bölünmesine neden olacaktı. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Polat, konuya ilişkin olarak BusinessHT'ye yaptığı açıklamalarda uyarıda bulunmuştu. Adı geçen güncelleme ile dijital para aktarımında hız ve maliyet değişecekti ve bu durum önemli bir düşüş riskini beraberinde getiriyordu.