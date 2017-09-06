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    Bitcoin rekora doymuyor! Bu sefer de...

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 07:35 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 07:35

    Sanal para birimi Bitcoin, tahminlerin de ötesine geçerek, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor!

    Geçtiğimiz hafta sonu, kripto-para birimi Bitcoin kısa bir süre için 5.000 doları geçti ve daha sonra birkaç yüz dolar geriledi. Eğer şu andaki akım devam ederse, birimin yeni sınıra bir kez daha ulaşması ve yeni rekorlar kırması çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

    CoinMarketCap'in belirttiğine göre Bitcoin'in şu andaki piyasa değeri 76 milyar dolar ve bu da en yakın rakibi Ethereum'un iki katından fazla.

    Bitcoin'in bu ciddi değer yükselişini ne kadar daha devam ettirebileceği belli değil ancak pek çok kişi Bitcoin fiyatlarının 10.000 dolar ve hatta 100.000 dolara kadar çıkacağını düşünüyor. Bitcoin'in en son ciddi bir yükseliş yaşadığı zaman 2013 yılının sonuydu ve 2015 yılına kadar fiyatı yüzde 60 düşmüştü ancak sonrasında toparlanarak durumu tersine çevirmeyi ve 2016 yılı ile beraber tekrar yükselişini hızlandırmayı başarmıştı.

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    Etiketler: bitcoin , sanal para , internet
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