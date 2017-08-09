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Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor

Hürriyet Haber
09 Ağustos 2017 - 09:29Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 09:29

Dijital para birimi Bitcoin`in değeri rekorlar kırmaya devam ediyor. Bitcoin, 3.500 doların da üzerini test etti.

Dijital para birimi Bitcoin'in değeri rekorlar kırmaya devam ediyor. Coindesk.com verilerine göre Bitcoin fiyatı dün 3.531,54 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dolaşımdaki Bitcoin tutarı 60 milyar dolara yaklaştı.

Bu sabah ise fiyatlarda bir miktar gerileme gözleniyor. Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 1,14 düşüşle 3413,84 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bitcoinlerin piyasa değeri şu sıralarda 56,43 milyar dolar.

Bitcoin fiyatında bu sabah görülen gerilemeye karşın rakibi Ethereum'un fiyatı son 24 saatte yüzde 8,51 artarak 289,51 dolar seviyesine yükseldi.

Etiketler: Dijital para birimi , bitcoin , sanal para , sanal para birimi
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