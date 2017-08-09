Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor

Dijital para birimi Bitcoin'in değeri rekorlar kırmaya devam ediyor. Coindesk.com verilerine göre Bitcoin fiyatı dün 3.531,54 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dolaşımdaki Bitcoin tutarı 60 milyar dolara yaklaştı.

Bu sabah ise fiyatlarda bir miktar gerileme gözleniyor. Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 1,14 düşüşle 3413,84 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bitcoinlerin piyasa değeri şu sıralarda 56,43 milyar dolar.

Bitcoin fiyatında bu sabah görülen gerilemeye karşın rakibi Ethereum'un fiyatı son 24 saatte yüzde 8,51 artarak 289,51 dolar seviyesine yükseldi.