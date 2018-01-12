Bitcoin rakamlarında son durum ne

Piyasa değeri en fazla olan sanal para Bitcoin, dört günlük düşüşünün ardından, Cuma günkü işlemlerde yatay seyretti.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki regülatörlerin yatırımcı kayıpları ve madencilik kaynaklı güç tüketimine ilişkin endişelerinin etkisiyle kripto paralara ilişkin inceleme ve düzenleme çalışmalarını önemli ölçüde artırması, Bitcoin'un kayıplarında etkili oldu.

Bitcoin, erken işlemlerdeki kayıplarını geri alarak, Hong Kong saatiyle 13:27'de 13,467 dolar seviyesinden işlem gördü. Sanal paranın haftalık kayıpları, günün en düşük seviyesinde yüzde 23'e kadar tırmanarak, Bloomberg tarafından derlenen fiyatlara göre Ocak 2015'ten bu yan en sert haftalık kaybını kaydetti.

Bitcoin'un haftalık kaybı, Bloomberg fiyatlarına göre yaklaşık yüzde 20 seviyesinde bulunuyor. Sanal para, Chicago'da işlem gören vadeli kontratların tanıtılmasından kısa bir süre sonra Aralık ortasında 19,511 dolarlık zirvesine tırmanmıştı.