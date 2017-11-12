Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin Cash tehlikesi

Bitcoin değerleniyor diye pek çok kişinin yatırım aracı olarak görmeye başladığı sanal parada işler iyi gitmiyor. Çin’in yaptığı darbeden yara alsa da rekor ile çıkan bitcoin bu sefer bitcoin cash tarafından tehdit ediliyor! Bitcoin‘in yakında yerini alacağını söyleyen ve Ağustos ayında tanıştığımız Bitcoin Cash‘in geliştiricileri, hatrı sayılır bir topluluğu da arkasına almış bir şekilde geliyor. Bitcoin‘deki sert düşüşün doğrudan nedeni olarak görülen Bitcoin Cash, Bitcoin‘in aksine çok ciddi bir yükseliş yakaladı.





Yaklaşık 4 kat yükselen Bitcoin Cash 1400$ seviyelerine kadar çıktı. Bitcoin ise 1000$‘dan daha fazla düşerek adeta Bitcoin Cash‘i alevlendirdi. Bu durumu gören insanların da Bitcoin Cash‘e güvenmesiyle birlikte Bitcoin Cash‘in daha da yükselmesi bekleniyor. Bakalım Çin’e bile yıkılmayan Bitcoin, Bitcoin Cash karşısında ne yapacak?