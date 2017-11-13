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    Bitcoin neden çakıldı? Düşüş sürecek mi?

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 07:42 | Son Güncelleme:

    Son günlerde hızlı düşüşünü sürdüren bitcoin'e neler oluyor? Neden son günlerde hızla değer kaybediyor? Bitcoin'in karşısındaki tehdit yoksa Ağustos ayında ilk kez karşımıza çıkan Bitcoin Cash mi?

    Bitcoin günden güne değer kaybediyor; ilk günlerini mumla aratır hale geliyor. Yüklü bitcoin yatırımı yapanlar büyük düşüş yaşıyor. Peki bitcoin nereye gidiyor? Çin’in yaptığı darbeden yara alsa da rekor ile çıkan bitcoin bu sefer bitcoin cash tarafından tehdit ediliyor! Bitcoin‘in yakında yerini alacağını söyleyen ve Ağustos ayında tanıştığımız Bitcoin Cash‘in geliştiricileri, hatrı sayılır bir topluluğu da arkasına almış bir şekilde geliyor. Bitcoin‘deki sert düşüşün doğrudan nedeni olarak görülen Bitcoin Cash, Bitcoin‘in aksine çok ciddi bir yükseliş yakaladı.

    Bitcoin neden çakıldı Düşüş sürecek mi

    Yaklaşık 4 kat yükselen Bitcoin Cash 1400$ seviyelerine kadar çıktı. Bitcoin ise 1000$‘dan daha fazla düşerek adeta Bitcoin Cash‘i alevlendirdi. Bu durumu gören insanların da Bitcoin Cash‘e güvenmesiyle birlikte Bitcoin Cash‘in daha da yükselmesi bekleniyor. Bakalım Çin’e bile yıkılmayan Bitcoin, Bitcoin Cash karşısında ne yapacak?

    Etiketler: bitcoin nedir , sanal para
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