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    Bitcoin ne kadar? Yükselişe geçti!

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 07:50 | Son Güncelleme:

    Geçen hafta 12 bin doların altına gerileyen ve buradan yükselişe geçen Bitcoin 16 bin dolar üstünde tutunmaya çalışıyor

    Geçtiğimiz hafta yüzde 25'e varan keskin bir geri çekilme yaşayan Bitcoin fiyatı, toparlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 12 bin dolar seviyesinin altını test eden Bitcoin, Coindesk verilerine göre bugün 16.312 dolar seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralarda yüzde 3,42 artışla 16.284,14 dolar seviyesinden işlem görüyor.

    Bitcoin vadeli kontratlarında da yukarı hareket gözleniyor. CME'de Ocak vadeli Bitcoin fiyatı 16.250 dolar, CBOE'de Ocak vadeli Bitcoin fiyatı ise 460 dolar artışla 16.270 dolar seviyesinden işlem görüyor.

    Bitcoin'de yaşahnan hareketleri değerlendiren Invesco global piyasa baş stratejisti Kristina Hooper, "Son fiyat hareketleri Bitcoin'in spekülatif bir yatırım olduğunu gösteriyor. Piyasada çok fazla oynaklık var" diye konuştu. 

    Bir başka analist de piyasada Bitcoin için doğru bir fiyat bulunmadığını belirterek, kısa vadede kar realizasyonuna gitmek kadar uzun vadeli projeksiyonla alım yapmanın doğru olacağını ifade etti.

    Etiketler: sanal para , bitcoin ne kadar
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