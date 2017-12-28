Bitcoin ne kadar? Yine düşüşe geçti!

Güney Kore, Bitcoin'un değerlenmesiyle birlikte küresel ilgideki artışın önemli bir noktası. Başbakan, Bitcoin'un ülkenin gençliği üzerindeki etkisine yönelik endişelerini dile getirmişti.

Asya'nın dört numaralı ekonomisinin küresel işlemlerde bazı göstergelere göre beşinci sırada gelen sanal para Borsalarını kapatma yönünde bir adım atacağına ilişkin bir işaret henüz mevcut değil; buna karşın düzenleyicilerin bu varlıklara karşı uyarıda bulundukları yönünde haberler mevcut.

Bitcoin, Güney Kore haberinin ardından sınırlı kazancını geri vererek, Perşembe günü Asya'daki işlemlerde yüzde 7.2 geriledi. Sanal para rekor seviyesinden yüzde 25 ekside bulunuyor.