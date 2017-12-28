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    Bitcoin ne kadar? Düşüş hızla devam ediyor!

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 20:16 | Son Güncelleme:

    Bitcoin ne kadar? Hızla değer kaybeden bitcoin'deki düşüş bugün de sürdü. Bu sabaha da düşüşle başlayan bitcoin akşam saatlerinde 14 bin 80 dolardan işlem görüyor.

    Bitcoin ne kadar? Bitcoin'deki düşüş bugün de devam etti. 14 bin 80 dolardan işlem gören bitcoin'deki düşüş seyrinin yarın da devam edeceği tahmin edilirken, bu düşüşteki sebebin Güney Kore olabileceği konuşuluyor. 

    Güney Kore, Bitcoin'un değerlenmesiyle birlikte küresel ilgideki artışın önemli bir noktası. Başbakan, Bitcoin'un ülkenin gençliği üzerindeki etkisine yönelik endişelerini dile getirmişti.

    Asya'nın dört numaralı ekonomisinin küresel işlemlerde bazı göstergelere göre beşinci sırada gelen sanal para Borsalarını kapatma yönünde bir adım atacağına ilişkin bir işaret henüz mevcut değil; buna karşın düzenleyicilerin bu varlıklara karşı uyarıda bulundukları yönünde haberler mevcut.

    Bitcoin'in haftalık seyri:

    Bitcoin ne kadar Düşüş hızla devam ediyor

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