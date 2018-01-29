Bitcoin Lightning Network ile jet hızında para transferi dönemi

Bitcoin, her ne kadar dünyadaki en popüler kripto para birimi olsa da, mükemmel değil. Fiyatının çok dalgalı olması, aktarımda yaşanan süre kaybı ve yüksek masraflar Bitcoin problemlerini arasında en can sıkanları. Fakat bu durumlar yakın gelecekte son bulabilir!

Lightning Network, blockchain‘deki sorunları ve yaşanan gecikmeleri düşürmek adına yapılan açık kaynak kodlu bir projedir. Para gönderen ve alan kişinin arasında oluşturulan bir kanal sayesinde transferlerin ana blockchain ağına dahil olmadan, dolayısıyla da madencilere ücret ödemeden anında istenilen kadar yüksek veya düşük miktarda Bitcoin transferine olanak sağlayabiliyor.

Ayrıca kanal oluşturmak istemeyen kullanıcılar için, kanal sahipleri hizmet sunabiliyor. Dolayısıyla rekabet ortamı oluşarak, kanal kullanım ücretlerinin yükselmesi önlenmiş olunuyor. Kanal arasındaki son transfer gerçekleşip, kanal kapandığında ise ana blockchain ağına tüm işlemler yansıyor.

Bitcoin ile kahve satın alabilmeyi mümkün kılacak olan bu proje, Bitcoin‘in geleceğini büyük ölçüde değiştirecek gibi gözüküyor.