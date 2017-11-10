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    Bitcoin kaç TL? Bitcoin nasıl alınır?

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 08:51 | Son Güncelleme:

    Bitcoin son ayların en popüler para birimi; herkes bu yeni sanal parayı konuşuyor; ama pek çok kişinin kafası fazlasıyla karışık. Bitcoin nasıl alınır? Bitcoin şu an kaç TL? İşte bitcoin'le ilgili merak ettiğiniz önemli noktalar... Eğer şu sıra bitcoin'e yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu yazıyı okumanızı öneriyoruz.

    Bitcoin bir sanal para birimi; haberi hazırladığımız 10 Kasım sabahında 1 Bitcoin'in TL karşılığı 29 bin TL seviyelerindeydi. Peki bitcoin gerçekten kazandırıyor mu dersiniz? Bitcoin almaya karar verdiniz diyelim; nasıl alacaksınız? Bankadan alınan bir şey mi? Öncelikle bitcoin'in sanal para olduğunu söyleyerek işe başlayalım ve elbette bankayla herhangi bir işiniz yok; şubeye falan gitmiyor, doğrudan internetten bitcoin alabiliyorsunuz. Bitcoin almak için çeşitli internet siteleri var; burada bilinen isimlerden birini kullanarak bitcoin sahibi kolayca olabilirsiniz.  

    Aslında bitcoin işlemleri teknolojiye yakın olmayan kişiler için ilk başta göz korkutucu olsa da son zamanlarda ortaya çıkan yeni güvenilir uygulama ve platformların etkisi ile oldukça basit hale gelmiş durumda.

    Bunun için yapılması gereken ilk şey bitcoin işlemi yapmak isteyen kişinin “çevrimiçi cüzdan” (wallet) açması. Çünkü her şeyden önce, bitcoinlerinizi koyabileceğiniz bir cüzdanınız olmalı. Bitcoin dünyasında bu “wallet” olarak adlandırılsa da siz bunu internet ortamındaki cüzdanınız (çevrimiçi cüzdan) veya bir banka hesabı olarak düşünebilirsiniz.

    Bitcoin kaç TL Bitcoin nasıl alınır

    Türkiye’deki veya yurtdışındaki çevrimiçi wallet (cüzdan) veya web tabanlı wallet sağlayan servislerdeki güvenlik protokolleri de hangisini seçtiğinize bağlı olarak çok iyi korumalı ya da düşük korumalı olabilir. Seçim tamamıyla sizin hangisine daha çok güvendiğinizle ve yapacağınız araştırmalar ile ilgilidir. Ayrıca bazı platformlarda sadece bitcoin değil eteryum ve litecoin gibi diğer önemli sanal para birimlerini de satın alabilir veya satabilirsiniz.

    Hesabınızı bir kez oluşturduktan sonra, banka hesabınızla cüzdanınız arasında bağlantı kurup, banka hesabınızdaki parayı kullanmak için cüzdanınıza para aktarmanız gerekecektir. Bu para transferi sırasında sizden düşük bir ücret alınır.

    Eğer yurtdışından bir wallet oluşturmuşsanız para transferi yapmak istediğinizde genel olarak daha fazla işlem ücreti ödeyebilir ve işlem gecikmeleri daha uzun süreli olabilir.

    Türk Lirası ile bitcoin alım satımı için şu an ülkemizde hizmet veren sistemler de bulunmaktadır. Bitcoin almak için tek yapmanız gereken tercihinize göre bu platformlardan birine üye olmak ve almak istediğiniz BTC (bitcoin) miktarı kadar TL’yi hesabınıza göndermektir. Sonrasında bitcoin alıp satabilirsiniz.

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