Bitcoin ile ilgili şikayet yağıyor

ABD Finansal Tüketici Koruma Ofisi'ne 2017 yılında Coinbase şirketi ile ilgili 293 şikayet iletildi. 2016'da bu şirkete yönelik şikayet sayısı sadece altı olarak kaydedilmişti. Böylelikle bu kurum bazında Coinbase en çok şikayet edilen kurum oldu.

Şirket, Bitcoin ve diğer kripto paralar rekor seviyelere çıkarken artan işlem hacmi ve uzun süren işlem süreleri ile mücadele ediyor.

Şikayetlerin üçte birinden fazlası, paralarına söz verilen zamanda ulaşamadığından yakınan bireylerden geliyor. Birçok kişi diğer işlem ve hizmet problemlerinden şikayetçi olurken, dolandırıcılık ile ilgili şikayet iletenlerin ağırlığının da yüzde 15'ten daha az olduğu görülüyor.

Coinbase son dönemde en çok kullanılan Bitcoin cüzdanı uygulaması olarak öne çıkıyor.