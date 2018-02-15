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Bitcoin için tehlikeli zehir uyarısı

Hürriyet Haber
15.02.2018 - 08:49 | Son Güncelleme:

Berkshire Hathaway'in yöneticilerinden Charlie Munger, Bitcoin'un “tahlikeli bir zehir” olduğunu söyledi.

Berkshire Hathaway'in başkan yardımcısı Charlie Munger, Bitcoin için “tehikeli bir zehir” ifadesini kullandı.

Bicoin'dan hoşlanmayan milyarder işadamı, dijital para ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmadığını belirtti.

Munger, “(Bitcoin ile) Herhangi bir şey yapmayı bir saniye bile düşünmedim. (Bitcoin'u) Daha ortaya çıktığı an sevmemiştim. Tiksindirici bir şey; Bitcoin tehlikeli bir zehir.” dedi.

Munger, Çin'in Bitcoin'un “üzerine fazla gitmesinin” doğru olduğunu ve daha rahat davranan ABD hükümetinin yanlış yaptığını dile getirdi.

Etiketler: bitcoin
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