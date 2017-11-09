Bitcoin hızlı yükseldi, sebep ise 'güncelleme iptali'

Bitcoin, geliştiriciler tarafından yaklaşık olarak 16 Kasım'da uygulamaya konacağı belirtilen “SegWit2x” isimli güncellemenin iptal edilmesinin ardından güçlü yükseldi.

Söz konusu güncelleme en popüler sanal paranın iki ayrı birime bölünmesine neden olacaktı.

SegWit2x'in geliştiricileri Çarşamba günü yaptıkları açıklamada Bitcoin topluluğu tarafından daha fazla destek görene dek plan iptaline gidildiğini açıkladı.

Adı geçen güncelleme ile dijital para aktarımında hız ve maliyet değişikliği olması hedefleniyordu.

Bitcoin'in fiyatı, dün TSİ 20:29'da 7,882.34 doları görmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi.