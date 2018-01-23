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Bitcoin Gold nedir? BTG fiyatları ne kadar?

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 17:07 | Son Güncelleme:

Bitcoin blok zincirindeki 491.407 numaralı bloktan itibaren, başak bir alternatif olarak piyasa sürülen Bitcoin Gold'un, değiştirmek istediği iki şey var. Acaba bunlar ne? İşte Bitcoin Gold hakkında merak edilenler!

Öncelikle Bitcoin Gold'un en önemli iki hedefi var. Bunlar; 

- İlk olarak Bitcoin Gold, madenciliğin daha etkili bir hale gelmesi için, şu anda kullanılan güçlü madencilik makinalarının değişmesini ve bu sayede madencilik tarzının değişmesini istiyor. 

- İkincisi ise bu sisteme daha fazla insan çekmek ve bu sayede, bu ürünleri sunan şirketlerin tamamını bu sistemden dışarı atmak. 

Bitcoin ile aynı mantık üzerine kurulu olan Bitcoin Gold'u, Bitcoin'den ayıran 3 tane ana özelliği var. 

BİTCOİN İLE BİTCOİN GOLD ARASINDAKİ FARKLAR

-Kod açık kaynak yapılmadan önce Bitcoin Gold oluşturuluyor.

-Blok zincirinin halka açılmadan önce çıkarılan toplam coinlerinin yaklaşık yüzde 1’i Bitcoin Gold geliştirme ekibine ödendi.

-Bitcoin ekibi bu dağıtımın gerçekleşmesinden sonra kullanıcıların coinlerini alabilmesi için Bitcoin Goldu hayata geçireceklerini iddia eti ve de öyle oldu.

Kullanıcılar, 1 BTC'yi 1 BTG'ye çevirmek istediklerinde ise bu kripto parayı tanıyan ve destekleyen borsalarda veya cüzdanlarda kullanıcıların, coinlerinin olması gerekiyor. 

BİTCOİN GOLD'UN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ


Bitcoin Gold nedir BTG fiyatları ne kadar

Etiketler: Kripto Para
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