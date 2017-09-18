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TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Bitcoin fena düşüyor, durdurulamıyor!

    Bitcoin fena düşüyor, durdurulamıyor!

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 08:24 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 08:24

    Sanal para birimi Bitcoin, inanılmaz yükselişinin ardından Çin'den gelen açıklamayla birlikte adeta dibe vurdu. Peki Bitcoin değerinin sürekli düşmesine neden olan etken ne?

    Bitcoin, ekonomi dünyasına teknolojinin katkılarını gösteren en önemli şeylerden birisi. Sanal para birimi olan Bitcoin ile birlikte takip edilemez bir şekilde para transferleri mümkün olabiliyor.

    Bu nedenle hükümetlerin sürekli çeşitli yaptırımlar uyguladığı Bitcoin'in yükselişi durdurulamıyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde Çin hükümetinin Bitcoin işlemi yapan firmaların faaliyetlerini durdurma kararı vermesi üzerine Bitcoin adeta alt üst oldu.

    Neredeyse %30 oranında değer kaybeden Bitcoin'in kan kaybı hala devam ediyor. Bu karar öncesinde 4.500$'dan işlem gören Bitcoin, şuanda 3.600$ dolaylarına seyrediyor.

    shiftdelete'in haberine göre Bitcoin dışındaki diğer kripto paraları da etkileyen bu kararın etkisinin ne zaman geçeceği ise belirsiz. Bakalım Çin'in başlattığı bu Bitcoin savaşına diğer dünya devletleri destek verecek mi?

    Etiketler: bitcoin , sanal para , çin
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