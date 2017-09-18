Bitcoin fena düşüyor, durdurulamıyor!

Bitcoin, ekonomi dünyasına teknolojinin katkılarını gösteren en önemli şeylerden birisi. Sanal para birimi olan Bitcoin ile birlikte takip edilemez bir şekilde para transferleri mümkün olabiliyor.

Bu nedenle hükümetlerin sürekli çeşitli yaptırımlar uyguladığı Bitcoin'in yükselişi durdurulamıyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde Çin hükümetinin Bitcoin işlemi yapan firmaların faaliyetlerini durdurma kararı vermesi üzerine Bitcoin adeta alt üst oldu.

Neredeyse %30 oranında değer kaybeden Bitcoin'in kan kaybı hala devam ediyor. Bu karar öncesinde 4.500$'dan işlem gören Bitcoin, şuanda 3.600$ dolaylarına seyrediyor.

shiftdelete'in haberine göre Bitcoin dışındaki diğer kripto paraları da etkileyen bu kararın etkisinin ne zaman geçeceği ise belirsiz. Bakalım Çin'in başlattığı bu Bitcoin savaşına diğer dünya devletleri destek verecek mi?