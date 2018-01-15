Bitcoin düşüyor, piyasa hacmi küçülüyor!

1429 adet kripto para biriminin oluşturduğu kripto para piyasası toplam piyasa hacmi 24 saatte 22 milyar dolar azalarak 725 milyar dolara geriledi.

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.03 azalarak 14 bin dolardan işlem gördü. Bitcoin 726 milyar dolarlık kripto para birimleri piyasasının yüzde 32.5'ini oluştururken, piyasa genelindeki son 24 saatlik işlem hacmi ise 38 milyar dolar olarak hesaplandı.



Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 2.03, Ripple yüzde 6.96, Cardano yüzde 11.48 ve Bitcoin Cash yüzde 0.52 azalırken Ethereum yüzde 3.73 arttı.