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Bitcoin düşüyor, piyasa hacmi küçülüyor!

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 10:37 | Son Güncelleme:

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimlerinde düşüş yaşanırken, kripto para piyasa hacmi yüzde 3.03 daraldı.

1429 adet kripto para biriminin oluşturduğu kripto para piyasası toplam piyasa hacmi 24 saatte 22 milyar dolar azalarak 725 milyar dolara geriledi.

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.03 azalarak 14 bin dolardan işlem gördü. Bitcoin 726 milyar dolarlık kripto para birimleri piyasasının yüzde 32.5'ini oluştururken, piyasa genelindeki son 24 saatlik işlem hacmi ise 38 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 2.03, Ripple yüzde 6.96, Cardano yüzde 11.48 ve Bitcoin Cash yüzde 0.52 azalırken Ethereum yüzde 3.73 arttı.

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