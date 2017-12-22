Bitcoin fena çakıldı! Yatırımcısını üzdü

Bitcoin son günlerde yoğun olarak konuşuluyor; ancak döviz gibi takibi yapılması oldukça güç olan bitcoin'in değeri zikzaklar çiziyor ve yatırımcısının kafası bir hayli karışık.



Bitcoin, 18 Aralık'ta gelmiş olduğu zirveden yüzde 45 civarında gerileyerek 11 bin 200 dolara kadar düşerken, bu akşam saat sularında 12 bin 800 dolara tekrar tırmandı.





Bitcoin'in sert düşüşü grafikte net bir şekilde görülüyor



Odağını blockchain teknolojisine kaydıracağını duyurarak "Long Island Iced Tea" ismini değiştiren "Long Blockchain", Perşembe günü bu haberin ardından yüzde 183 yükselmişti. Şirket, Cuma günü piyasalar açılmadan önceki işlemlerde yüzde 19 eksideydi.



On Track Innovations, Riot Blockchain, Digital Power ve ismi değişen Long Blockchain gibi kripto paraya dayalı hisseler, Cuma günü piyasaların açılmasından önceki işlemlerde yüzde 21 kadar düştü. Bitcoin, düşüşünün dördüncü gününe girdi.



ETHEREUM DA DÜŞÜŞTE



Ethereum de bitcoin'den çok farklı bir durumda değil. Bugün öğlen saatlerinde 514 dolara kadar inen ethereum, gece saatlerinde 615 dolara yükseldi.



