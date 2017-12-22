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    Bitcoin fena çakıldı! Yatırımcısını üzdü

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 17:29 | Son Güncelleme:

    Bitcoin`in 18 Aralık'taki zirvesinden yüzde 45 civarında gerilemesiyle birlikte kripto paraya dayalı hisseler piyasalar açılmadan önceki işlemlerde sert düşüşler sergiliyor. Öğlen saatlerinde 11 bin 200 dolar seviyelerine kadar düşen bitcoin, bu akşam saatlerinde ise 12 bin 800 dolara çıktı.

    Bitcoin son günlerde yoğun olarak konuşuluyor; ancak döviz gibi takibi yapılması oldukça güç olan bitcoin'in değeri zikzaklar çiziyor ve yatırımcısının kafası bir hayli karışık. 
     
    Bitcoin, 18 Aralık'ta gelmiş olduğu zirveden yüzde 45 civarında gerileyerek 11 bin 200 dolara kadar düşerken, bu akşam saat sularında 12 bin 800 dolara tekrar tırmandı.  

    Bitcoin fena çakıldı Yatırımcısını üzdü
    Bitcoin'in sert düşüşü grafikte net bir şekilde görülüyor
     
    Odağını blockchain teknolojisine kaydıracağını duyurarak "Long Island Iced Tea" ismini değiştiren "Long Blockchain", Perşembe günü bu haberin ardından yüzde 183 yükselmişti. Şirket, Cuma günü piyasalar açılmadan önceki işlemlerde yüzde 19 eksideydi. 

    On Track Innovations, Riot Blockchain, Digital Power ve ismi değişen Long Blockchain gibi kripto paraya dayalı hisseler, Cuma günü piyasaların açılmasından önceki işlemlerde yüzde 21 kadar düştü. Bitcoin, düşüşünün dördüncü gününe girdi. 

    ETHEREUM DA DÜŞÜŞTE

    Ethereum de bitcoin'den çok farklı bir durumda değil. Bugün öğlen saatlerinde 514 dolara kadar inen ethereum, gece saatlerinde 615 dolara yükseldi.

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    Etiketler: sanal para
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