Bitcoin düştü, hacker'lar isyan ediyor!

Bu popülerlikten rahatsız olan kesimlerden biri siber-suçlular. Önceleri bu para biriminin erişim kolaylığı ve anonimliğinden yararlanan siber suçlular, kurbanlarının Bitcoin ile ödeme yapmasını tercih ediyordu. Ama şimdi, bu lüksleri ellerinden alınmış görünüyor.

Geçen sene Wannacry fidye zararlı yazılımı binlerce bilgisayarı etkilediğinde, bunu gerçekleştiren hacker'lar insanlara dosyalarına erişimi geri vermek için bitcoin üzerinden 300 dolar istemişlerdi. O sıralar, tek bir bitcoin'in değer 1,759 dolardı. Bugün ise bu miktar 11,476 dolara çıktı. Bu tabii ki Wannacry fidye zararlı yazılımının arkasındaki kişiler için dev bir yatırım kârı, ama son zamanlardaki saldırılardaki istatistikler gösteriyor ki fidye yazılımı yapımcıları bitcoin'i bırakıp Monero gibi alternatif kripto para birimlerine geçiyorlar.

Bunun büyük bir sebebi, bitcoin'in değerindeki tutarsızlık. Bitcoin değeri bir aydan kısa bir süre içinde %50 düşebildiği gibi, birkaç gün içinde yeniden yeni zirvelere ulaşabiliyor. Tüm işlerde olduğu gibi, zararlı yazılım yapımcıları da daha stabil bir para birimini tercih ediyorlar, çünkü ani düşüşler kazanç potansiyellerine ciddi şekilde zarar verebilir.

Siber suçlular için olan diğer bir sorun da bitcoin popülerliğinin para transferi ücretlerini aşırı derecede artırmış olması. Bunun yanında transfer süreleri de epeyce uzun.

Tüm bunlar, siber suçlular için bitcoin'in çekiciliğini kaybetmesine sebep oluyor.



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