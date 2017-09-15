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Bitcoin dibe vurdu

Hürriyet Haber
15.09.2017 - 10:28 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 10:28

Sanal para birimi Bitcoin yüzde 16 değer kaybıyla 7 gün üst üste düşüş kaydetti.

Sanal paraların en yaygını olan Bitcoin, Çin yasağıyla başlayan JP Morgan CEO'sunun "Bitcoin alanı bir dakika içerisinde kovarım" açıklamasıyla hızlanan düşüşünü sürdürüyor.

BusinessHT'nin haberine göre bu ayın başında 5000 doları aşan Bitcoin, 3209 dolara kadar geriledi. Son 7 gündeki değer kaybı yaklaşık yüzde 30'a ulaştı.

Çin hükümeti geçen ay ülkede sanal para birimlerinin ilk halka arzında para toplamayı yasaklamıştı. Son olarak ülkenin en büyük sanal para piyasası BTC China da ülkede Bitcoin işlemlerinin 30 Eylül itibariyle durdurulacağını ilan etti.

Bu açıklama tek başına yüzde 16 değer kaybı getirdi.

Etiketler: Bitcoin , Bitcoin nedir , bitcoin değeri
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