Bitcoin.com kurucusundan korkutan uyarı

Bu yıl kırdığı rekorlara gündeme gelen Bitcoin hakkında Bitcoin.com kurucu ortaklarından Emil Oldenburg uyarılarda bulundu. Oldenbug, Bitcoin'in geleceğin yatırımı olduğunu ve çok eski ve riskli olduğunun altını çizdi. Geçtiğimiz Temmuz ayında Bitcoin'in yükselişi hakkında bulunduğu tahminleri tutan Standpoint Research’ün kurucusu Moas ise Oldenburg'un görüşünün aksine Bitcoin'in gelecekte 300-400 bin dolara fırlayacağını açıkladı. Bir anda yükselişi, bir anda inişi ve şu anda 1 Bitcoin'i 16.000 dolara tekabül eden Bticoin, gündeme oturmuş durumda.

Peki Bitcoin nedir?

2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından deneysel olarak başlatılmış bir sanal para birimi olan Bitcoin'in, herhangi bir Merkez Bankası, resmi kuruluş vs. hiçbir bankayla ilişkisi yoktur. Herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı gerekmeksizin transferi yapılabilen Bitcoin'in sembolu ฿ ve kısaltılmışı BTC'dir.

Bitcoin üretimi içinse mining yani madencilik tabiri kullanılıyor. Bitcoin üretimi için ise Bitcoin kullanıcılarının çok fazla işlem yapması gerekiyor. Bu sayede madencilik yapabiliyorlar. Bitcoin alım-satım içinse birçok platform bulunmakta. Bu platformlar, Bitcoin alacaklara hesaptan, havaleden, transferden ve kredi kartından olmak üzere birçok seçenek sunuyor. Madencilik aslında hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel bir ismi olarak alacakların karşısına çıkıyor. Bu işlemlerin yapılması için Bitcoin yazılımlarının indirilmesi ve donanımlar üzerinde yoğun bir çaba gerektiren bir çalışma gerekiyor. Bu işlem sahiplerine ise "Madenci" deniyor.

Her bir blok üzerindeyse yüksek işlem gerektiren bir hash algoritması var. Bu algoritmada işlemi yapan kişiden sıfırla başlayan sayıyı bulması isteniyor. Sayıyı bulan ilk kişiye ise ilk zamanlarda 50 BTC veriliyordu. Şimdilerde ise 25 BTC veriliyor. Son olarak Bitcoin'in değeri ise piyasadaki arz ve talep ilişkisine bağlı. Talep arttıkça fiyatı artan Bitcoin'in, talep azaldığında fiyatı da azalıyor.