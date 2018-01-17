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Bitcoin Cash nedir? BCC fiyatları ne kadar?

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 16:54 | Son Güncelleme:

Sanal para piyasasında önemli rol oynayan ve şu anda en fazla değer göre Bitcoin'in bir dalı olarak karşımıza çıkan Bitcoin Cash, daha sonralarda Bitcoin gibi bir sanal para birimi haline gelmişti. Peki, Bitcoin Cash'in Bitcoin ile nasıl bir ilişkisi var? İşte, Bitcoin Cash hakkında merak edilenler!

Bitcoin Cash ilk olarak, internet için var olan bir nakit paradır. Merkez bankası haricinde sorunsuz olarak işlem görülebilen Bitcoin Cash, Bitcoin'deki dijital nakit sisteminin bir devamı olarak sektörde yer almıştı. Yani Bitcoin Cash'te Bitcoin'in bir dalı olarak daha fazla büyüme ve daha fazla ölçeklenme hedeflendi. Bitcoin Cash 1Ağustos 2017 tarihinde piyasaya sürüldü ve o andan itibaren tüm Bitcoin kullanıcılarının ne kadar Bitcoin'i varsa bir o kadar da Bitcoin Cash'i oldu. 

Aynı günden itibaren de Bitcoin Cash'in, Bitcoin ile olan tüm bağlantısı kesildi ve Bitcoin Cash'te, Bitcoin gibi bir sanal para unvanını aldı. Bitcoin'e ek olarak Bitcoin Cash'in geliştirilme sebebi ise Bitcoin ücretlerinin hızla yükselmesi ve Bitcoin'in güvenilirliğini kaybetmesinden kaynaklı. Bu sayede hem Bitcoin'in önü açıldı hem de Bitcoin'in artan limitlerinden kurtulundu. 

BİTCOİN CASH'İN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ 

TarihAçılışEn YüksekEn DüşükKapanış
Ocak 16, 20182406.862406.861555.971772.07
Ocak 15, 20182541.582576.132328.312401.54
Ocak 14, 20182687.102746.612490.042553.32
Ocak 13, 20182617.662850.272589.032685.29
Ocak 12, 20182475.902648.232413.332620.99
Ocak 11, 20182891.552976.492396.842462.61
Ocak 10, 20182390.022961.202332.482895.38
Ocak 09, 20182412.362502.872346.682391.56

 

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