Bitcoin Cash nedir? BCC fiyatları ne kadar?

Bitcoin Cash ilk olarak, internet için var olan bir nakit paradır. Merkez bankası haricinde sorunsuz olarak işlem görülebilen Bitcoin Cash, Bitcoin'deki dijital nakit sisteminin bir devamı olarak sektörde yer almıştı. Yani Bitcoin Cash'te Bitcoin'in bir dalı olarak daha fazla büyüme ve daha fazla ölçeklenme hedeflendi. Bitcoin Cash 1Ağustos 2017 tarihinde piyasaya sürüldü ve o andan itibaren tüm Bitcoin kullanıcılarının ne kadar Bitcoin'i varsa bir o kadar da Bitcoin Cash'i oldu.

Aynı günden itibaren de Bitcoin Cash'in, Bitcoin ile olan tüm bağlantısı kesildi ve Bitcoin Cash'te, Bitcoin gibi bir sanal para unvanını aldı. Bitcoin'e ek olarak Bitcoin Cash'in geliştirilme sebebi ise Bitcoin ücretlerinin hızla yükselmesi ve Bitcoin'in güvenilirliğini kaybetmesinden kaynaklı. Bu sayede hem Bitcoin'in önü açıldı hem de Bitcoin'in artan limitlerinden kurtulundu.

BİTCOİN CASH'İN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ