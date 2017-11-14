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    Haberler >Teknoloji>Bitcoin Cash Bitcoin'i aşağı çekiyor, Etherem'u ezip geçiyor!

    Bitcoin Cash Bitcoin'i aşağı çekiyor, Etherem'u ezip geçiyor!

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 08:28 | Son Güncelleme:

    Son günlerde oldukça konuşulan bitcoin cash, bir yandan bitcoin'i aşağı çekerken, diğer yandan rakibi ethereum'u da al aşağı edeceğe benziyor. Pazar sababhı 2 bin 500 dolar olan piyasa değeriyle Bitcoin Cash ethereum'u geride bırakmayı başardı.

    Bu yıl Bitcoin‘den ayrılarak ortaya çıkan kripto para, cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar önemli bir ivme yakaladı. Gece saatlerinde 1,000 dolar civarında gezinen kripto para, öğlene doğru değerini 1,525 dolar seviyesine çekti. Bu durumun ardından Ethereum‘un kurucusu Vitalik Buterin Twitter üzerinden bir tebrik mesajı yayınladı.

    Bitcoin Cash Bitcoini aşağı çekiyor, Etheremu ezip geçiyor

    Ağustos ayında kripto paraların ortalama kullanıcılara daha çok erişebilmesi amacıyla ortaya çıkan bu kripto para, görünüşe göre her geçen gün değerini arttırmaya devam ediyor. Popüler kripto paraların anlık değerlerini buradan görebilirsiniz.

    Etiketler: bitcoin cash , sanal para
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