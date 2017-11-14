Bitcoin Cash Bitcoin'i aşağı çekiyor, Etherem'u ezip geçiyor!

Bu yıl Bitcoin‘den ayrılarak ortaya çıkan kripto para, cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar önemli bir ivme yakaladı. Gece saatlerinde 1,000 dolar civarında gezinen kripto para, öğlene doğru değerini 1,525 dolar seviyesine çekti. Bu durumun ardından Ethereum‘un kurucusu Vitalik Buterin Twitter üzerinden bir tebrik mesajı yayınladı.





Ağustos ayında kripto paraların ortalama kullanıcılara daha çok erişebilmesi amacıyla ortaya çıkan bu kripto para, görünüşe göre her geçen gün değerini arttırmaya devam ediyor. Popüler kripto paraların anlık değerlerini buradan görebilirsiniz.