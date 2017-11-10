Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Bitcoin altını solladı, altından çok aranıyor!

    Bitcoin altını solladı, altından çok aranıyor!

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 08:11 | Son Güncelleme:

    Son dönemde peş peşe kırdığı rekorlar ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin ilk defa Google aramalarında altını geride bıraktı. Türkiye'de ise durum tam tersi!

    "Bitcoin satın al" araması, dünyanın en büyük arama motorunda "Altın satın al" sorgusundan daha fazla arandı. Türkiye'de ise halen altın bitcoin'den daha popüler...

    Online alışveriş devi Amazon, kripto sanal para birimi Bitcoin'e rakip olmak için kolları sıvadı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Amazon 3 tane cryptocurrency domain adı alarak bu proje için ilk adımı attı.

    Bitcoin altını solladı, altından çok aranıyor

    Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük döviz borsası işletmecisi olan Chicago merkezli CME Group (Chicago Ticari Takası) , bu yılın sonunda dijital para birimi Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerinin arzına başlayacağını duyurmuş, ilk kez 2009 yılında kullanıma giren dijital para birimi Bitcoin bu açıklama ile dün bir rekor daha kırmıştı.

    Bu haberin ardından Bitcoin 6 bin 450 doları görerek rekor kırmıştı.

    Bitcoin nedir Bitcoin Madenciliği nasıl yapılır Para nasıl kazanılırBitcoin nedir? Bitcoin Madenciliği nasıl yapılır? Para nasıl kazanılır?

    Etiketler: google , bitcoin al
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri