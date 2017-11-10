Bitcoin altını solladı, altından çok aranıyor!

"Bitcoin satın al" araması, dünyanın en büyük arama motorunda "Altın satın al" sorgusundan daha fazla arandı. Türkiye'de ise halen altın bitcoin'den daha popüler...

Online alışveriş devi Amazon, kripto sanal para birimi Bitcoin'e rakip olmak için kolları sıvadı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Amazon 3 tane cryptocurrency domain adı alarak bu proje için ilk adımı attı.





Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük döviz borsası işletmecisi olan Chicago merkezli CME Group (Chicago Ticari Takası) , bu yılın sonunda dijital para birimi Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerinin arzına başlayacağını duyurmuş, ilk kez 2009 yılında kullanıma giren dijital para birimi Bitcoin bu açıklama ile dün bir rekor daha kırmıştı.

Bu haberin ardından Bitcoin 6 bin 450 doları görerek rekor kırmıştı.