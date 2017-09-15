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    Hürriyet >Teknoloji>Bitcoin alıp para kazanacaklarını düşünenleri korkutan açıklama

    Bitcoin alıp para kazanacaklarını düşünenleri korkutan açıklama

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 08:43 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 08:43

    Ünlü piyasa uzmanının Bitcoin hakkında söyledikleri, Bitcoin aracılığı ile zengin olma hayalleri kuranları korkutacak cinsten...

    Çin'in, yeni başlayanlara kripto para birimleri ile kazanç sağlama imkanı veren ICO'ları (Initial Coin Offerings) yasaklaması ve "yasa dışı" bitcoin alış verişlerinin peşine düşmesi üzerine Bitcoin, bir kez daha tartışmaların odağı durumuna gelmişti. Bu da son zamanlarda değeri aşırı yükselen dijital para birimlerinin değerini çok tartışmalı hale getirdi.

    Fiyatı nispeten yüksek olsa da, JPmorgan Chase CEO'su Jamie Dimon yakın zamandaki Delivering Alpha Konferansı'ndaki röportajındaki fikriyle dikkatleri üzerine çekti. Dimon, yeni dijital para birimini "sahte" olarak nitelendirdi ve "gerçek bir şey olmadığını" söyledi. Daha önceki başka bir konferansta da Bitcoin'i, 1630'larda Hollanda'nın Lale fidanı endüstrisini etkileyen "Tulip Mania" ile karşılaştırmıştı.

    "Bu lale soğanlarından daha kötü. Bu güzel bitmeyecek. Birileri öldürülecek. Para birimlerinin yasal desteği vardır. Havaya uçacak."

    Dimon ayrıca bitcoin takası yaptığını gördüğü bir çalışanı anında işinden kovacağını, çünkü bunun firmanın kurallarına aykırı olduğunu söyledi. Bitcoin, Dimon'un bu açıklamalarının ardından daha da düşüşe geçti ve an itibariyle bir bitcoin 3.808 dolar. Karşılaştıracak olursak, bu ayın başlarında bir bitcoin 5.000dolar idi.

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    Etiketler: bitcoin , sanal para , internet
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