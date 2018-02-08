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Bitcoin 8 bin doların üzerinde

Hürriyet Haber
08.02.2018 - 10:12 | Son Güncelleme:

Sanal paralarda Bitcoin 8 bin doların üzerinde seyrediyor.

Bitcoin fiyatları yüzde 9.3 dalgalanarak 7,535 dolari le 8,239 dolar arasında işlem gördü. Piyasa değeri en yüksek sanal para 19,511 dolarlık rekorunun yüzde 58 altında bulunuyor.

Geçtiğimiz bir haftada yüzde 10 düşen Bitcoin, yıl başından bu yana yüzde 43 değer kaybetti.

CME'de işlem gören 23 Şubat vadeli Bitcoin vadeli kontratları, yüzde 0.4 artıda 8,280 dolardan işlem görürken Cboe'de işlem gören 14 Şubat vadeli kontratlar, yüzde 0.9 ekside 8,190 dolardan alıcı buldu.

Bitstamp fiyatlarına göre diğer kripto para fiyat değişimleri şu şekilde:

Ripple yüzde 0.4 düşerek 0.75 dolara geriledi.

Ethereum değişmeyerek 818 dolarda kaldı.

Litecoin yüzde 1.2 ekside 146.74 dolar oldu.

Etiketler: Bitcoin , Bitcoin ne kadar , Bitcoin düşüş
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