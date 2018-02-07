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Bitcoin 7 bin doların üzerinde

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 09:55 | Son Güncelleme:

Sanal paralarda Bitcoin, 7 bin doların üzerinde seyrediyor

Bitcoin, Bloomberg tarafından derlenen fiyat bilgilerine göre New York saatiyle 17:00'den 00:00'a kadar yüzde 3.5 düşerek 7,496 dolara geriledi.

 Ethereum, Bitstamp fiyatlarına göre yüzde 5.1 düşerek 753 dolara geriledi. Sanal para 1,420 dolarlık 13 Ocak rekorunun yüzde 47 altında bulunuyor.

 Bitcoin fiyatları yüzde 9.1 dalgalanarak 7,208 dolar ile 7,861 dolar seviyeleri arasında işlem gördü. Piyasa değeri en yüksek sanal para, 18 Aralık'ta görülen 19,511 dolarlık rekorunun yüzde 62 üzerinde bulunuyor.

 Geçtiğimiz hafta yüzde 25 düşen Bitcoin bu yıl toplam yüzde 48 deper kaybetti.

 CME'de işlem gören 23 Şubat vadeli Bitcoin kontratları, 307 kontratlık işlemlerde yüzde 0.1 ekside 7,545 dolardan alıcı buldu. Bir önceki seansın tamamındaki işlem hacmi 2,234 kontrat oldu. Her kontrat beş Bitcoin temsil ediyor.

 Cboe'de işlem gören 12 Şubat vadeli Bitcoin kontratları, 1,472 kontratlık işlemlerde yüzde 0.9 ekside 7,510 dolardan alıcı buldu. Bir önceki seansın tamamındaki işlem hacmi 9,875 kontrat oldu. Cboe'de işlem gören her vadeli kontrat, bir Bitcoin temsil ediyor.

 

Etiketler: Bitcoin
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