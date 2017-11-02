Bitcoin 7.000 dolara doğru gidiyor

Kripto para Bitcoin'in değeri rekorlar kırmaya devam ediyor. CME'nin Bitcoin için vadeli kontratları yıl sonuna kadar işleme açmayı planladığını duyurmasının ardından başlayan yukarı harekette fiyat bugün 6.922,90 dolar seviyesini gördü.

Coindesk'e göre Bitcoin fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 1,43 artışla 686,76 dolar seviyesinde. Bitcoin fiyatı 31 Ekim 2016'da 712,24 dolar, 2 Ocak 2017'de 913,52 dolar, 1 Ekim 2017'de ise 4394,64 dolar seviyesindeydi.

CoinMarketCap'a göre Bitcoin'in piyasa değeri, 183 milyar dolar olan tüm kripto paraların toplam piyasa değerinin yüzde 60'ını oluşturuyor.

Bitcoin'in piyasa değeri şu sıralarda 114 trilyon dolar.