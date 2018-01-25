Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Bitcoin 11 bin doların üzerinde

Bitcoin 11 bin doların üzerinde

Hürriyet Haber
25.01.2018 - 09:14 | Son Güncelleme:

Sanal paralarda Bitcoin, spot piyasalarda 11 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Sanal paralarda Bitcoin, spot piyasalarda 11 bin doların üzerinde işlem görüyorBitcoin, Bloomberg fiyatlarıyla Çarşamba günü New York saatiyle 17:00'den 00:00'a kadar yüzde 2.2 düşerek 11,456 dolar oldu.

Bitcoin fiyatları, 11,090 dolar ile 11,715 dolar arasında işlem görerek yüzde 5.6 dalgalandı. Sanal para, 19,511 dolarlık rekorunun yüzde 41 altında bulunuyor.

Bir haftada yüzde 1.3 gerileyen dijital para, 2018 başından bu yana yüzde 20 ekside seyrediyor.

CME'de işlem gören 26 Ocak vadeli Bitcoin kontratları, 128 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 2.6 artarak 11,400 dolara yükseldi.

Cboe'de işlem gören 14 Şubat vadeli Bitcoin kontratları ise, 1,829 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 2.1 yükselerek 11,430 dolara geldi.

Diğer önemli kripto paralardan Ripple, fazla değişmeyerek 1.35 dolardan alıcı buldu. Ethereum yüzde 4.1 yükselerek 1,085 dolardan işlem gördü. Litecoin yüzde 1.4 artıda 183.10 dolar oldu.

Etiketler: Bitcoin fiyatları , Bitcoin düşüş
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri