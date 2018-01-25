Bitcoin 11 bin doların üzerinde

Sanal paralarda Bitcoin, spot piyasalarda 11 bin doların üzerinde işlem görüyorBitcoin, Bloomberg fiyatlarıyla Çarşamba günü New York saatiyle 17:00'den 00:00'a kadar yüzde 2.2 düşerek 11,456 dolar oldu.

Bitcoin fiyatları, 11,090 dolar ile 11,715 dolar arasında işlem görerek yüzde 5.6 dalgalandı. Sanal para, 19,511 dolarlık rekorunun yüzde 41 altında bulunuyor.

Bir haftada yüzde 1.3 gerileyen dijital para, 2018 başından bu yana yüzde 20 ekside seyrediyor.

CME'de işlem gören 26 Ocak vadeli Bitcoin kontratları, 128 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 2.6 artarak 11,400 dolara yükseldi.

Cboe'de işlem gören 14 Şubat vadeli Bitcoin kontratları ise, 1,829 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 2.1 yükselerek 11,430 dolara geldi.

Diğer önemli kripto paralardan Ripple, fazla değişmeyerek 1.35 dolardan alıcı buldu. Ethereum yüzde 4.1 yükselerek 1,085 dolardan işlem gördü. Litecoin yüzde 1.4 artıda 183.10 dolar oldu.