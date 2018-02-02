Bit pazarına nur yağınca

Alain Mikli çerçeveler geri dönenlerden. Yeni kampanyalarında Kate Moss başrolde. Küçük çerçevelerin hâkimiyetinde geçecek bu sezonda bir tane edinmekte fayda var. Trendyol’da indirimde. 529 TL

Hadid’lerin tarzını beğeniyorsanız, ceket içine bu Calvin Klein büstiyeri giyin. Morhipo’da satışta. 79 TL.





Bir dönem ‘Amerikan Pazarı’nda izini sürdüğümüz Levi’s 501 satın almak artık oldukça kolay. Boyner’e uğramanız yeterli. 199 TL.





Geçen yıl Gucci sayesinde hatırladığımız bel çantaları hâlâ moda. Trendi yakalamak için adres Oysho. 85 TL.





Bu yılın iddialı dönüşlerinden birini de Guess yaptı. JLO’nun yüzü olduğu markanın deri ceketi, Brandroom’da. 169 TL.





Rahat ve sempatik American Eagle sneaker’ları kumaş pantolon-ceket takımla ya da elbiselerle kullanın. 56 TL.





Neden yaratıldığını bilmediğimiz ‘füzo’ pantolonlar şu aralar fena halde ‘in’. OXXO’da alternatiflere göz atın. 59.95 TL.





Timberland’ler hip-hop modası sayesinde hayatımızda. Deriden’de bulabilirsiniz. Biraz pahalı ama çok dayanıklı. 599 TL.





Okul dönemini ağrıştıran Burlington çoraplar da hayatımızda. Chetik.com’u ziyaret edin. 65 TL.