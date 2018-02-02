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Hürriyet Cumartesi Haberleri
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    Bit pazarına nur yağınca

    Aslı BARIŞ abaris@hurriyet.com.tr
    02.02.2018 - 12:10 | Son Güncelleme:

    90’lar modası tam gaz devam! Dönemde baş tacı edip uzunca bir zaman yüzüne bakmadığınız parçalarla yeniden kavuşmaya hazır mısınız? Peki bu eski dostları şimdi nasıl kullanacaksınız?

    Alain Mikli çerçeveler geri dönenlerden. Yeni kampanyalarında Kate Moss başrolde. Küçük çerçevelerin hâkimiyetinde geçecek bu sezonda bir tane edinmekte fayda var. Trendyol’da indirimde. 529 TL

    Bit pazarına nur yağınca

    Hadid’lerin tarzını beğeniyorsanız, ceket içine bu Calvin Klein büstiyeri giyin. Morhipo’da satışta. 79 TL.

    Bit pazarına nur yağınca

    Bir dönem ‘Amerikan Pazarı’nda izini sürdüğümüz Levi’s 501 satın almak artık oldukça kolay. Boyner’e uğramanız yeterli. 199 TL.

    Bit pazarına nur yağınca

    Geçen yıl Gucci sayesinde hatırladığımız bel çantaları hâlâ moda. Trendi yakalamak için adres Oysho. 85 TL.

    Bit pazarına nur yağınca

    Bu yılın iddialı dönüşlerinden birini de Guess yaptı. JLO’nun yüzü olduğu markanın deri ceketi, Brandroom’da. 169 TL.

    Bit pazarına nur yağınca

    Rahat ve sempatik American Eagle sneaker’ları kumaş pantolon-ceket takımla ya da elbiselerle kullanın. 56 TL.

    Bit pazarına nur yağınca

    Neden yaratıldığını bilmediğimiz ‘füzo’ pantolonlar şu aralar fena halde ‘in’. OXXO’da alternatiflere göz atın. 59.95 TL.

    Bit pazarına nur yağınca

    Timberland’ler hip-hop modası sayesinde hayatımızda. Deriden’de bulabilirsiniz. Biraz pahalı ama çok dayanıklı. 599 TL.

    Bit pazarına nur yağınca

    Okul dönemini ağrıştıran Burlington çoraplar da hayatımızda. Chetik.com’u ziyaret edin. 65 TL.

    Etiketler: kadın modası , kadın giyim trendleri , 2018 modası , 90'lar
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