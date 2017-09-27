BiSU ikinci tur yatırıma hazırlanıyor

Geçen yıl ekim ayında gelen yatırımla birlikte son bir yılda iş hacimlerini dörde kattıklarını söyleyen BiSU kurucu ortağı Ergin Üner, yeni yatırımla büyümelerinin daha da hızlanacağının altını çiziyor.

30 MARKA, 30 BİN AKTİF KULLANICI

Büyük şehirlerde pek çok kişi su ihtiyacını damacana su siparişi vererek karşılıyor. Ancak, çoğunlukla farklı sorunlar yaşanıyor. Sipariş verirken yaşanan sorunlar kadar, marka tercihinde ve siparişin zamanında ulaştırılmasında da problemler olduğunu gören iki girişimci, Ergin Üner ve Ozan Alptekin, tek tuşla su siparişi verilmesini sağlayan BiSU uygulamasını hayata geçirdi. 2015 yılında hayata geçen BiSU’nun iOS ve Android uygulamalarıyla akıllı telefon üzerinden su siparişi verilmesini sağlıyor. BiSU’da şu anda 30 markanın farklı boyutta ve şişe yapısındaki su satışı yapılıyor. İlk etapta İstanbul’da kullanımına başlanan bu uygulama şu anda 10 şehirde kullanılabiliyor.

GELECEK HEDEFLERİ

Uygulama yakın zamanda Muğla, Balıkesir, Aydın, Gaziantep ve Edirne’de de kullanılabilecek.

BiSU’nun müşteriler için herhangi bir ek masraf getirmediğine de dikkati çeken BiSU kurucu ortağı Ergin Üner, konuşmasında şöyle diyor: “Eskiden su pazarı tüketici için biraz sorgulanamaz; bir kez karar verdikten sonar kolay kolay değiştirilemez bir pazardı. Bilinçli tüketimden ziyade alışkanlık ve ezberler üzerine kuruluydu. BiSU, kullanıcıya farklı markalar arasından seçim yapıp, tek tuşla 1-2 saniye içinde su siparişi verme imkanı sağladı. Yoğun şehir temposunda, su siparişi vermek çoğu zaman unutulan veya zamanlama sorunları yaratan bir konu. Ayrıca, tüketici, abone olduğu marka dışındaki hiçbir markanın fiyatı, içeriği ve kampanyaları hakkında bilgi sahibi değil. BiSU, bu iki soruna çözüm getirdi.”

Kredi kartı ile ödeme imkanı ise tüketici için uygulamayı avantajlı hale getiren özelliklerden bir diğeri. Bugünlerde ikinci tur yatırıma hazırlandıklarını ve bu kez Smart Money denilen, kendilerine stratejik anlamda güç katacak bir ortaklık için görüşmelerin sürdüğünden bahseden Üner, bu yatırımla büyüme hızlarının artacağını sözlerine ekliyor. 3-5 yıl içinde toplam su pazarında yüzde 10’luk bir paya ulaşmak istediklerine vurgu yapan Üner, orta vadede yurtdışına açılmak istediklerinin altını çiziyor. Üner, içme suyu alımları bize benzeyen Meksika, Endonezya gibi ülkelerin yanında Avrupa ülkelerindeki fırsatları da mercek altına aldıklarını anlatıyor.

DAMACANA SU TERCİHLERİ NASIL DEĞİŞİYOR?

İçme suyu bilincinin artmasına ek olarak Üner, tüketicinin marka tercihlerini şöyle dile getiriyor:

“Tüketicilerin marka tercihleri ilçelere göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Buna neden olan bazen öne çıkan markanın bölgedeki bayi ağının güçlü olması.

Her ne kadar suyu yazın daha çok tükettiğimiz düşünülse de, damacana siparişlerinin yazın azaldığını görüyoruz. Çünkü yazın dışarıda geçirdiğimiz zaman artıyor. Bizim için sezon Eylül’de başlıyor diyebilirim.”