Bismillah, başladık...

Nur topu gibi...

Hakem hataları oldu mu? Oldu, olmaz mı(!)?

Yazalım hakem hatalarını...

"Daha ilk haftadan başladınız hakemleri eleştirmeye..." Fatih Kaya yazıyor

Tamam. Eleştirmeyelim...

Neden eleştirelim ki sahaya 'hakim' sıfatıyla çıkıp, hatalı karar veren onlar değil...

Kurallar da açık değil...

Zaten ilk haftalar hata olur. İlerleyen haftalarda hakemler bir daha hata yapmazlar... Kesin...



Geçelim...

Pekii, hakemleri eleştirmeyin diyenler ne diyor?



<ı>Nihat neden böyle kötü oynuyor.

Nobre'nin Beşiktaş'ta işi yok...

Bobo'nun kafası çok karışık, gönderin gitsin...

Ferrari çok ağır, Şampiyonlar Ligi'ni kaldıramaz.

İsmail, genç ve tecrübesiz...

Fink, Cisse kadar iyi değil...

Ernst geçen sezonki performansından uzak...



Bir nefes alın?

Günahtır.

Performansa dayalı iş yapan futbolculara daha ilk haftadan sallayın...

İşi gördüğünü çalmak olan hakemlere, hatalı düdük çalınca tevazu gösterin...

Ne kadar akıllıca öyle değil mi?



Kimse hakemlerden ekstra yardım beklemiyor.

Gördüklerini çalsınlar. Adaletli olsunlar.

UEFA ve FIFA'da görsün yetenekli, korkusuz hakemlerimizi...

Şampiyonlar Ligi'nde bir grup maçına atasın...

Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası'nda maçlar yönettirsin...

Çok şey mi istiyoruz?

Futbol olarak bizden çok geride ülkelerin hakemleri yönetiyor.

Öyle değil mi?

Demek ki sadece biz görmüyoruz bu hataları, başkaları da görüyor.

Ama yine de biz görmeyelim, duymayalım.



Gelelim Rüştü'ye verilen cezaya...

Aurellio, tekme tokat Ricardinho'ya saldırdı. 3 maç ceza aldı.

Kaleci Volkan iç organlarını(!) Galatasaray tribüne gösterdi. O tribün ne hal aldı hatırlayın. Neredeyse kapalı alt tribünün üstüne yapılan set çökecekti. Allah korudu. Ne oldu peki? 3 maç ceza aldı.

Arda ve Semih saha ortasında yumruklaştı. 3 maç ceza aldı.

Rüştü, koridorda takım arkadaşlarıyla konuşuyor, cımbızla lafları alınıyor ve neticesinde 3 maç ceza...

Tahkim Kurulu'da lütfedip 2 maça indiriyor.

Rüştü madem küfür etti, verin 5 maç ceza adalet yerini bulsun!

Şimdi bu kararı sorgulamamak mı gerekiyor?



Beşiktaş ve Kızılay

Başkan, Divan Kurulu toplantısında Kızılay reklamına formada yer verileceğini açıkladı.

Gerçekten büyük bir özveri ve düşünce...

"Helal olsun" dedirttirecek bir hareket...

Sosyal sorumluluk çerçevesinde çok büyük bir adım...

Herkese örnek olmalı...

Beşiktaş'a çok yakıştı.

Nedir bu Beşiktaşlılık duruşu deniyor ya...

Budur işte...



Yabancı Hakem

Aziz Yıldırım, senelerdir yabancı hakem istiyordu.

Bu sezonki hakem formaları ünlü bir İtalyan markası tarafından hazırlandı.

Gayette şık olmuş...

İtalyanlar bu işi gerçekten çok iyi biliyor.

Sahada bir Rizzoli veya Rosetti yok belki, ama en azından o izlenimi veren bir forma var.

Sanırım başkanın bu istediğide dolaylı yoldan gerçekleşmiş oluyor.



İ.B.B. - Beşiktaş

İlk haftalar değerlendirme yapmak gerçekten çok yanlış olur.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'a ters gelen bir ekip...

Olimpiyat Stadyumu faktörü, boş tribünler ve oluşan olumsuz atmosfer futbolcuları çok etkiliyor.

Bu bakış açısı ile geçen sezon oynanan ve 1-1 biten maçın ardından "Beşiktaş Şampiyon olur" demiştim ve kazanılan 1 puanın değerini anlatmıştım.

Şimdi de aynı duygular içindeyim.

Herkes rahat olsun...