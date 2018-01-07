Bisikletleriyle dünyaya örnek olan şehir

AMSTERDAM halkı toplu taşıma araçlarının yerine kişisel veya kiraladıkları bisikletleri kullanmayı tercih ediyor. Şehrin ortasından geçen nehir kıyısında ve kentin hemen hemen her yerinde bulunan bisiklet yolları, halkı hem ucuz, hem de özgürlük aracı olan bisiklet kullanımına teşvik ediyor. Kentte her türlü topu taşıma araçları bulunmasına rağmen bisiklete gösterilen ilgi, aslında zamanında şehrin dar yolları nedeniyle yaşanan sorunların çözümü için başvurulan bir yöntem sonucu ortaya çıktı.

Amsterdamlı devlet memuru Petar Ben, “Şehrimizin yolları çok dar. Araç kullansanız bir yerde trafikte kalacaksınız. Aslında çok park yeri de yok. Buraya çok yakınım ama aracımı park edecek yer bulamıyorum. Aslında bisiklet maddi olarak da büyük kazanç sağlıyor. Ayrıca toplu taşımalar için uzun süre beklemek zorunda da değilsiniz. Sağlık açısından da çok iyi” diye konuştu.

Bisiklet kültürünün artık Amsterdam’a ait özel bir kültür olduğunu ifade eden Petar Ben, “Aslında bu şehrin vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Bisikletin Amsterdam’ın yerli kültürü olduğunu da söyleyebilirim” dedi.

GÜNLÜK KİRALANIYORLAR

Hollanda’ya gelen turistler Amsterdam’a gelip şehirde günlük olarak bisiklet kiralıyor. Özellikle, nehrin kıyısında bulunan bisiklet yolları romantik atmosfer veriyor. Azerbaycan’dan gelen

Razi Jamilzade, “Avrupa’nın birçok şehirlerinde bulundum. Ben ilk defa hayatımda bu kadar bisiklet gördüm bir şehirde. Bu çok güzel bir şey. Hem sağlıklı hem de insanlar ucuz bir şekilde her yere ulaşabiliyorlar. Daha önce Amsterdam’da herkesin bisiklet kullandığını duymuştum. Ama geldim gördüm ve gerçekten şaşırdım. Amsterdam’ın bu özeliği bu şehri diğer şehirlerden farklı kılıyor” dedi.

Jamilzade, Amsterdam’da gördüğü bisiklet kültürünü kendi ülkesine de taşımak istediğini belirterek, “Tabi projeler yapabiliriz. Bunu insanlara teşvik edebiliriz. Bence çok güzel olur” diye konuştu.