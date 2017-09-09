Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Bisikletle dünya turuna Malkara’da çay molası

    Bisikletle dünya turuna Malkara’da çay molası

    İHA
    09.09.2017 - 12:08 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 12:08

    Avrupa’dan bisikletleriyle dünya turuna çıkan 3 turist, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde mola verdi.

    2’si İsviçreli, biri Hollandalı 3 arkadaş bisikletleriyle binlerce kilometre yol kat etti. İngiltere, Fransa, Almanya ve Avusturya güzergahından Türkiye’ye ulaşan Avrupalı turistler, Malkara ilçesinde mola verdi. Malkara’da bisikletleriyle şehir turu atan turistler, görenlerin ilgi odağı oldu. Türk insanını ve yemeklerini beğendiklerini belirten bisikletçiler, Malkara’nın güzel bir yerleşim yeri olduğunu söylediler.
    Malkara’da yaşayan bir vatandaş ise tanıştığı turistlerle Almanca sohbet etti. Sohbetin ardından TESKİ Malkara Şube Müdürü Kenan Taşkın, turistlere makamında çay ikram etti. Rotalarının Singapur olduğunu söyleyen turistler, oradan da tekrar ülkelerine dönmeyi planladıklarını anlattılar.

    Bisikletle dünya turuna Malkara’da çay molası

    Etiketler: Malkara , Tekirdağ , Avrupalı turist , Bisiklet , Dünya Turu
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri