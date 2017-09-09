Bisikletle dünya turuna Malkara’da çay molası

2’si İsviçreli, biri Hollandalı 3 arkadaş bisikletleriyle binlerce kilometre yol kat etti. İngiltere, Fransa, Almanya ve Avusturya güzergahından Türkiye’ye ulaşan Avrupalı turistler, Malkara ilçesinde mola verdi. Malkara’da bisikletleriyle şehir turu atan turistler, görenlerin ilgi odağı oldu. Türk insanını ve yemeklerini beğendiklerini belirten bisikletçiler, Malkara’nın güzel bir yerleşim yeri olduğunu söylediler.

Malkara’da yaşayan bir vatandaş ise tanıştığı turistlerle Almanca sohbet etti. Sohbetin ardından TESKİ Malkara Şube Müdürü Kenan Taşkın, turistlere makamında çay ikram etti. Rotalarının Singapur olduğunu söyleyen turistler, oradan da tekrar ülkelerine dönmeyi planladıklarını anlattılar.