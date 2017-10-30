Bisikleti çalınan Fransız gezgine jest

GEZİ tutkunu 30 yaşındaki Etienne Godard ve kendisi gibi doktor olan eşi Mathilde, geçen yıl Hong Kong’tan başladıkları ve yaşamlarını sürdürdükleri Fransa’nın kuzeyinde bitirmeyi hedefledikleri bir dünya turuna çıktı. Bisikletleriyle 11 ayda 15 bin kilometre kateden çiftin başından, turlarının bitmesine birkaç hafta kalatalihsiz bir olay geçti.

Hırsızlık ve yankesicilik olaylarının ülke ortalamasının çok üzerinde olduğu Napoli yakınlarındaki Castel Volturno kasabasında denize girmek isteyen Godard çifti, bisikletlerini plajın girişine bıraktı.

İçinde fotoğraf makinesi, cep telefonu, elbiseleri, gözlükleri, kamp malzemeleri ve diğer eşyaları bulunan çantaların da asılı bulunduğu bisiklet, beş dakika sonra çalındı.

Olayın ardından Facebook hesabından bisikletini gösteren bir fotoğrafı paylaşan Godard, “Bisikletimi bulmak için bana yardım” edin çağrısı yaparak takipçilerinden mesajını yaymalarını istedi. Godard, hem bisikletinin hem de çalınan eşyalarının ekonomik değerden çok, manavi değeri olduğunu da belirtti.





BİR İTALYAN BİSİKLETİNİ VERDİ

Bu mesaj 3 binin üzerinde paylaşım alırken, birçok İtalyan ise üzüntülerini ifade eden yorumlar yaptı ve hırsızlar adına özür diledi. Napolili Francesco Langella da, dünya turunu bitirmesi için Etienne Godar’da kendi bisikletini hediye etti.

Godard ise yayınladığı mesajda, “Ülkenizin güzelliği, cömertliğiniz ve misafirperverliğiniz beni çok etkiledi. Çok yakında sizi ziyarete geleceğim” dedi.

“Ahlaki bir sorumluluk” hisseden Castel Volturno halkı da aralarında 975 euro toplayarak, zararını karşılaması için gezginin banka hesabına havale yaptı. Belediye Başkanı Dimitri Russo da buna katkıda bulundu.

İtalyan basını, bu miktarın maddi-manevi zararı karşılamaya yetmeyeceğini, ancak duygusal bakımdan çok önemli bir jest olduğunu ve İtalyan halkının cömertlik ve misafirperverliğinin bir göstergesi olduğunu yazdı.

Bu arada dünya turunu bitiren gezgin çift, Fransa’ya döndü.