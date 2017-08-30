Birol Güven, Vatan Şaşmaz'ın çocuğuna mektup

İşte Güven'in Vatan Şaşmaz'ın doğacak bebeğine yazdığı mektup:

Sevgili Şaşmaz Bebek,

Ölenlerin arkasından iyi şeyler söylenir ama senin baban yaşarken de arkasından çok iyi şeyler söylenen özel bir insandı. Senin baban herkesin neşe kaynağıydı, onun olduğu bir yerde asık yüzlü bir kişi bile olmazdı.

Senin baban sadece çok iyi bir sunucu değil aynı zamanda çok iyi bir oyuncuydu. Baban olmasaydı Çocuklar Duymasın dizisindeki Engin karakteri olmazdı. O kadar güzel oynadı ki rolünü yıllarca dizimizin rengine renk kattı.

Senin baban değerlerine bağlı ve isminin hakkını veren bir vatanseverdi. Senin babanı herkes çok severdi. O herkesin biricik sevgilisiydi. Ama maalesef onun için yazılan senaryo çok acıklı bitti.

Babanın 43 yıllık hayatı için söylenecek o kadar çok şey var ki; yazmakla, anlatmakla bitmez. Eminim birileri bir gün bunları yazacak hatta belgesellerini çekecek. Ben bugün, babanı toprağa verdiğimiz şu dakikalarda sana sadece şunu söylemek istiyorum, Babanla gurur duy, o her şeyden önce gerçekten çok iyi bir insandı.

Vatan'ımızın "içindeki o hiç ölmeyen çocuksun"

Birol Güven'in bu mektubundan sonra rol arkadaşı Demet Tuncer de sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme aldı...

Çok güzel yazmışsın Birol! Benim de ekleyeceklerim var...

"Evlat, babanın öyle bir gülüşü vardı ki, gözlerinin içi güler, yüreğini ısıtır, kara bulutları savurur insanı sımsıcak kavrardı! İnanılmaz konuşma kabiliyeti olan bir insandı. Dedikodu yapmaz, hep gülümser, insanları olduğu gibi kabul eder ve hep idare ederdi. Keyif adamıydı, hayatı dolu dolu yaşardı aynen kahkahaları gibi. Evlat, seni çok bekledi ve istedi baban, hayatımıza çok derinden dokundu, tüm Türkiye'nin parçası oldu! Bu yapbozun minik parçası, eminim o her daim seninle olacak, içindeki çocuğu hiç susturmadı, muzurluklarına, meraklılığına hiç gem vurmadı. Her daim uyumlu, olumlu, çözüm üreticiydi. Bir gün birini kırmadı, incitmedi, bu duyguları hep kendine sakladı, karşısındakini yüceltti! Yaşadıkça anlayacaksın, bu hayatta İYİ insan olmak ve iyi insan KALMAK en zoru. Evlat, çok ama çok sevenin ve bekleyenin var. Sağlıkla gel de kendi gözlerinle gör ve gurur duy babanla ve tabi biricik anneciğinle! Sen bizim de bebeğimizsin, sen Vatan'ımızın "içindeki o hiç ölmeyen çocuksun" - Demet Tuncer ( Mary Hanım)