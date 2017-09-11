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    Hürriyet >Dünya>'Birlikte Güvenlik 17' tatbikatı başladı

    'Birlikte Güvenlik 17' tatbikatı başladı

    VİYANA/AA
    11.09.2017 - 16:07 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 16:07

    Avusturya, Çekya ve Macaristan 5 gün sürecek sınır yönetimi ve güvenliği tatbikatına başladı. Savunma ve Spor Bakanı Hans Peter Doskozil, tatbikatın amacını büyük insan kalabalıklarının kontrolü, nakli ve yerleştirilmesi olarak sıralarken 2015 yılındaki sığınmacı krizine değindi ve “Hazırlıklı olmalıyız. Türkiye ile yapılan anlaşmanın sonucunu kimse bilemez” dedi.

     

    AVUSTURYA’nın Allensteig kentinde Avusturya, Macar ve Çek askeri personelinin katılımıyla 5 gün sürecek sınır yönetimi ve güvenliği tatbikatı başladı. Savunma ve Spor Bakanlığı, Bakan Hans Peter Doskozil’in inisiyatifiyle Orta Avrupa Ülkeleri İşbirliği (CEDC) çerçevesinde gerçekleştirilen "Birlikte Güvenlik 17" tatbikatının ülkenin Allensteig kentinde düzenlendiğini duyurdu.
    Açıklamada, 2 bin 200 Avusturya askeri başta olmak üzere 160 Çek ve Macar askeri personelinin de katıldığı tatbikat kapsamında, büyük insan kalabalıklarının kontrolü, nakli ve yerleştirilmesi ile polise yardım ve farklı tehlikelere karşı alınacak tedbirler üzerinde çalışılacağı kaydedildi.

    Birlikte Güvenlik 17 tatbikatı başladıHAZIRLIKLI OLMALIYIZ
    Savunma Bakanı Doskozil, 2015 yılındaki sığınmacı krizinin bir daha tekrarlanmaması için bu tür tatbikatların gerekliliğine vurgu yaparak "Farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz, bu elbette aynı şeyleri yaşayacağız anlamına gelmiyor ancak biz hazırlıklı olmak istiyoruz. Kimse Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile yaptığı anlaşmanın nasıl devam edeceğini bilemez. Ayrıca ınsan kaçakçılarının farklı güzergahlar aradıklarını gözlemliyoruz." şeklinde konuştu.

    Etiketler: Avusturya , Çekya , Macaristan , tatbikat
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