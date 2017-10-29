Birlikçilerden gövde gösterisi

İSPANYA merkezi hükümeti Katalan Meclisi’ni feshedip 21 Aralık’ta seçim kararı almıştı. Katalan parlamenterlerin önceki gün yerel meclise gelmemesi ayrılıkçılarda hayal kırıklığı yarattı. Barcelona sokaklarındaysa dün İspanya yanlılarının gövde gösterisi vardı. Sabah saatlerinden itibaren ellerinde İspanyol bayraklarıyla genç, yaşlı, kadın erkek Gracia Caddesi’ne akın etti.

4 HELİKOPTER UÇTU

Kalabalıkta yer yer izdihamlar yaşandı. Eylemi dört ayrı helikopter havadan izledi. Sokaktaki insanlar helikopterlere kimi zaman tepki gösterdi, kimi zaman coşkuyla selam verdi. Şehrin her yerinde İspanyol bayraklarıyla birlikte “Yüzde 38 Katalonya değildir”, “Biz tek ülkeyiz” yazılı pankartlar da taşındı.

‘BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’

Barcelonalı gazeteci Caroline Berbel de kız arkadaşlarıyla eyleme gelenlerdendi. Gerekçesini, “Çünkü Biz İspanyol’uz ve çünkü Avrupa’dan kopmak istemiyoruz. Gelecekte ne olur bilemem ama şu anda Barcelonalıların büyük bölümü bağımsızlık istemiyor. Kalmak istiyor” diye anlatıyor. Eyleme katılanlardan bir diğeri Mireya Rama. O da aynı soruyu “Neden ayrılalım? Biz Katalan’ız ama aynı zamanda İspanyol’uz. Birlikte çok daha güçlüyüz” diye cevaplıyor. Bu esnada yanımızdan geçen baba-kız neşe içinde İspanyol bayraklarıyla poz veriyor, “Ayrılık isteyenler çıldırmışlar” diye sesleniyor.

‘İSPANYA TEK MİLLETTİR’

Bağımsızlığın ilan edildiği Jaume Meydanı’ndaki Katalan Meclisi’nin önünde de birlik yanlılarının protesto gösterileri vardı. İspanyol bayraklarıyla gelen gruplar Meclis’in önündeki polislere hukuku uygulamadıkları için tepki gösterdi. İspanyol milli marşı söylendi. Ailesiyle protestoya gelen Javier Cubillas Lastra neden bağımsız olmak istemediklerini şöyle anlattı: “İspanya 500 yıldır tek ülke. Bu büyük ulusu Katolik kralları kurdu. Ülkenin yalnızca bir bölümünü oluşturan Katalanlar İspanya’yı bölebileceklerini düşünüyorlar. Oysa İspanya tek millettir. Onlardan başka bölünme isteyen yok.”

KATALAN LİDERE SIĞINMA ÖNERİSİ

İSPANYA’ya bağlı Katalonya ile merkezi hükümet arasındaki gerilim dinmiyor. Madrid yönetiminin görevden aldığı Katalonya Özerk Yönetimi’nden dün yapılan açıklamada bağımsızlık yanlısı Katalan lider Carles Puigdemont’un halen Katalonya’nın başkanı olduğu ve ‘darbeyi’ kabul etmedikleri vurgulandı. Bölgeden son gelişmeler şöyle:

- Katalonya’nın başkenti Barcelona’da İspanya ile birlik yanlıları büyük bir gösteri düzenledi. Polis 300 bin kişinin gösteriye katıldığını açıkladı.

- İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis dün AP’ye yaptığı açıklamada, “Carles Puigdemont’un bağımsızlık yanlısı partisinin onu, o zamana kadar tutuklanmadığı takdirde seçimlerde aday gösterebileceğini” söyledi. Bu açıklamadan önce dün sabah İspanya Hükümet Sözcüsü Íñigo Méndez de Vigo, “Eğer Puigdemont seçimlerde yer alırsa, demokratik muhalefetini ortaya koyabilir” demişti. Puigdemont önceki gün taraftarlarına Madrid yönetimine karşı ‘demokratik muhalefet’ çağrısı yapmıştı.

- İspanya devlet televizyonu TVE, merkezi hükümetin Anayasa’nın 155’inci maddesini uygulamaya koymasının ardından Katalonya yerel hükümetindeki bakanların yanında sürekli görev yapan koruma polisleri ile şoförlerinin geri çekildiğini duyurdu.

- Belçika hükümeti, İspanya yasalarına göre tutuklanma olasılığı bulunan Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’a siyasi sığınma ve koruma hakkı verilebileceğini açıkladı.

‘AYRILIKÇILAR MECLİSTE ÇOĞUNLUĞU YİTİREBİLİR’

İspanya’nın önde gelen kamuoyu araştırma şirketi Sigma Dos’un 21 Aralık erken yerel seçiminden önce yayımladığı ilk ankette, bağımsızlık yanlılarının seçimi kazansalar da yerel parlamentodaki çoğunluğu kaybedebilecekleri sonucu ortaya çıktı. 23-26 Ekim tarihleri arasında bin kişiye yapılan ankete göre, 2015 yılında bölgedeki son seçimlerle kıyaslandığında bağımsızlık yanlıları parlamentoda 7 koltuk kaybedebilir.