Birlikçiler sokakta

KATALONYA ve İspanya gergin bir haftaya hazırlanırken, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un İspanyol El Pais gazetesine krizle ilgili yaptığı açıklamalar dün yayınlandı. Rajoy, bağımsızlığın olmasını önleyeceklerini belirterek, “İspanya bölünmeyecek, ulusal birlik devam edecek” dedi.

Başbakan Rajoy, “Bunun için yasamanın bize verdiği tüm yetkiyi kullanacağız. Karar almak hükümetin işi ve bunu en uygun zamanda, sakin hareket ederek yapacağız. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bağımsızlık olmayacak. Bağımsızlık deklarasyonu tehdidi, siyaset ortamından tamamen kalkmadığı sürece hükümet kararlar almayı sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

ARABULUCULUĞA KARŞI ÇIKTI

Krizinin çözümü için Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont’un “arabuluculuk” önerisine de karşı çıkan Rajoy, şunları kaydetti: “Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinin birliği ve bununla ilgili tehditler üzerine konuşacak bir ülke yoktur. Şantajla hiçbir şey inşa edilemez. Bir şeyi çok açık belirtelim. Ulusal birliğe karşı tehditler ortadan kalmadıkça hiçbir şey inşa edilemez. Ne İspanya’da ne de dünyanın herhangi bir yerinde. Bazıları bir bölünme tehdidi karşısında hükümetin müzakere edeceğini mi düşünüyor? Bu aynı zamanda Avrupa’nın bir savaşı. Avrupa’nın değerleri savaşı var. Kazanmak zorundayız.”

HER ŞEY ONUN TAVRINA BAĞLI

Katalonya Başkanı Puigdemont’un talebiyle yarın Katalonya Yerel Parlamentosu Genel Kurulu’nun bağımsızlık referandumu sonrasındaki mevcut durumu analiz etmek için toplanacağının hatırlatılması üzerine de İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, “Her şey Katalan Başkanı’nın tavrına bağlı. Şu anda Genel Kurul’un toplanması için tek gerekçe Katalonya’daki siyasi durumun konuşulması olarak gözüküyor. Bağımsızlık deklarasyonu gündemde yok. Şu an için böyle bir şey yok” değerlendirmesini yaptı.

ÜÇ BAYRAKLA YÜRÜYÜŞ

“Societat Civil Catalana” (Katalan Sivil Toplumu) adlı sivil toplum örgütünün çağrısıyla toplanan binlerce kişi, ellerinde İspanyol, Katalonya ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarıyla bağımsızlık girişimlerine karşı çıkarak, ulusal birliği, anayasal düzeni ve birlikte yaşamı savundu. Yaklaşık 5 saat süren gösteriye, İspanya’da iktidardaki Halk Partisi (PP), ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSC), Katalonya’da ana muhalefetteki liberal görüşlü Ciudadanos da destek verdi. Yürüyüş kortejinin başında, İspanya Sağlık Bakanı Doloros Montserrat, İspanya hükümetinin özerk yönetimdeki en üst temsilcisi Katalonya Valisi Enric Millo, Nobel ödüllü Perulu yazar Mario Vargas Llosa, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Josep Borell gibi isimler yer aldı. Gösteride “Puigdemont (Katalonya Başkanı) hapise”, “Ben İspanyolum”, “Yaşasın İspanya, yaşasın Katalonya, yaşasın Avrupa” sloganları atıldı.

BİLGİ NOTU: KATALONYA Özerk Yönetimi’nin parlamentosu bugün toplanarak bağımsızlığı görüşecekti. Ancak İspanya Anayasa Mahkemesi geçen hafta bu oturumu askıya almıştı. 1 Ekim’de İspanya polisinin sert müdahalesine sahne olan referandumda Özerk Yönetim, yüzde 43 katılım ve yüzde 92 “evet” oyu ile bağımsızlık yanlılarının kazandığını duyurmuş, izleyen günlerde bağımsızlık ilan edileceğini açıklamıştı.