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    'Birlik' tartışması 9 yıl önce başlamış

    ANKARA
    10.02.2018 - 23:10 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) yönelik sert çıkışıyla başlayan meslek birliklerine yönelik düzenleme hazırlığının ilk işaretinin 9 yıl önce verildiği ortaya çıktı.

    Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Denetleme Kurul Başkanı Serdar Sütçü, benzer çalışmanın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı zamanında yapıldığını anımsattı.

    2009 tarihli Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) meslek örgütleriyle ilgili raporunda özetle şöyle deniyor: “Kuruluş amaçları Anayasa’nın 135’inci maddesinde ve kuruluş kanunlarında düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu amaçlar dışında kalan siyasi faaliyetler de dâhil tüm faaliyetlerin amaç dışı olma yönüyle yasaklandığı söylenebilir. Zorunlu üyelik esasının geçerli olduğu bir örgütlenmenin sivil toplumla hiçbir ilgisi yoktur. ” 

    Etiketler: ttb , TBB , gazetehaberleri , son dakika
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