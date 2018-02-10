'Birlik' tartışması 9 yıl önce başlamış

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Denetleme Kurul Başkanı Serdar Sütçü, benzer çalışmanın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı zamanında yapıldığını anımsattı.



2009 tarihli Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) meslek örgütleriyle ilgili raporunda özetle şöyle deniyor: “Kuruluş amaçları Anayasa’nın 135’inci maddesinde ve kuruluş kanunlarında düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu amaçlar dışında kalan siyasi faaliyetler de dâhil tüm faaliyetlerin amaç dışı olma yönüyle yasaklandığı söylenebilir. Zorunlu üyelik esasının geçerli olduğu bir örgütlenmenin sivil toplumla hiçbir ilgisi yoktur. ”