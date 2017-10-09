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    Birlik Başkanına berber koltuğunda kanlı infaz

    İHA
    09.10.2017 - 23:39 | Son Güncelleme:

    Erzurum’da mahalle muhtarı, gübre yem alım satımından dolayı kendisini borçlandırdığını öne sürdüğü sulama birlik başkanını berber koltuğunda kurşun yağmuruna tuttu. Olay sonrası kaçmaya çalışan muhtar, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

    Olay, saat 20.00 sıralarında Erzurum'un Şelale Evler semtinde bir berber dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, berber koltuğunda tıraş olan Sakalıkesik Ovası Sulama Birlik Başkanı Tuncay Kacıroğlu (52), bir anda içeri giren Ömertepe Mahalle Muhtarı Rafet Z.'nin (39) silahlı saldırısına uğradı.

    14 MERMİ

    Vücuduna 14 mermi isabet eden Kacıroğlu, berber koltuğunda can verdi. Saldırıda berber H.Ö. ise yara almadan kurtuldu. Olay sonrası kaçan muhtar, polisin takibi ile kısa sürede suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Hayatını kaybeden Tuncay Kacıroğlu’nun cesedi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    Muhtar Rafet Z., ilk ifadesinde gübre, tarla, yem alım satımı dolayısıyla Tuncay Kacıroğlu’nun kendisini 1,5 milyon TL borçlandırdığını ve dolandırdığını öne sürerek, bu yüzden cinayeti işlediğini söyledi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

    Etiketler: muhtar , erzurum , infaz
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